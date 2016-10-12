Dünya sporuna Yıldırım damgası

Yıldırım Belediyesporlu sporcuların elde ettikleri uluslararası şampiyonluklara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Almanya’nın Hesheim kentinde düzenlenen Masterler Dünya Şampiyonası’nda koparmada 118 kg, silkmede 145 kg ve toplamda 263 kg kaldıran Yıldırım Belediyesporlu Sunay Bulut dünya ikincisi olarak büyük başarı kazandı. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda da Türk Milli Takımı’nda güreşen Yıldırım Belediyesporlu milli güreşçi Süleyman Erbay ise grekoromen stil 96 kg’da Balkan Şampiyonu olarak Yıldırım’ı gururlandırdı. Son yıllarda Yıldırım Belediyesporlu sporcuların elde ettikleri uluslararası başarıların artmasına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de Süleyman Erbay’ı tebrik ederek, “Spor şehri Yıldırım hedefiyle çıktığımız yolculuğumuzu Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile taçlandırıyoruz. Şehrimizi kalkındıracak, Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak gençlerimize güvenimiz tam. Katıldıkları yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Yıldırım’ı en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” dedi.

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