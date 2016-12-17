Dünya patlamayı böyle gördü

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi yakınlarında özel bir halk otobüsünde gerçekleşen patlama uluslararası haber ajansları tarafından ‘son dakika gelişmesi’ olarak duyuruldu.



‘Türk üniversitesi yakınında patlama’ başlığı ile haberi duyuran CNN, okuyucularına Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi yakınında bir otobüste patlama gerçekleştiğini aktardı. DHA’ya dayandırılan haberde patlayıcı madde yüklü bir araba otobüse çarparak patlamaya sebep oldu ifadeleri kullanıldı.

Patlamayı ‘Son dakika gelişmesi’ olarak duyuran AFP haber ajansı ‘Türk şehri Kayseri’de halk otobüsüne yakın bir noktada patlama oldu’ ifadesini kullandı. Çok sayıda yaralı olduğunu bildiren ajans patlamanın patlayıcı yüklü bir araçtan kaynaklandığını bildirdi. AFP 10 Aralık’ta İstanbul’da yaşanan terör saldırısını hatırlattı.

Reuters haber ajansı da patlamayı ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu. Patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Reuters bu bilgiyi yerel hastaneye dayandırdı. NTV’yi kaynak gösteren Reuters patlamanın yaşandığı otobüsün izin yapan askerleri taşıdığını bildirdi.

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