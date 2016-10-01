Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı başarıyla tamamlandı

10.000 katılımcı ile rekor kıran Zirve ve Fuar, 2017 yılında Türkiye’de yapılacak.

“Bilge 2016; Barış Buluşması” ana teması ile Dünya İslam Forumu, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya Dışişleri ve Aile Bakanlıkları, JAKIM Malezya İslami Gelişim Departmanı, Türkiye Merkezli Kadın STK’ları Organizasyon Komitesi ve TASAM işbirliği ile gerçekleştirilen 10 binden fazla kişinin katıldığı Zirve ve Fuar oldukça yoğun, renkli, verimli ve bilgi alışverişi içinde başarıyla tamamlandı.

Ayrıca “İslam Dünyası İstanbul Ödülleri”nin bizzat Malezya Kraliçesi tarafından verildiği ve Dünya İslam Forumu 7. Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı’nın da yapıldığı Zirve, önümüzdeki yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak.

2017 Zirvesinin hazırlıklarını Türkiye Organizasyon Komitesi ile şimdiden başlattıklarını belirten TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Zirve’yi; küresel, derinlikli ve proaktif bir network oluşturmak için tarihi bir adım olarak niteledi.

Zirve’nin Türkiye Özel Bildirgesi’nde, kadınların hayatın her alanında orantılı biçimde rol alması; kadın ve erkeğin eşitliği değil denkliğinin esas olduğu ve İslam’ın içinden çıkan ama bugünün sorunlarına cevap üretme noktasında “kadın bakış açısını ihmal etmeyen” bir Meclis/Akil Kurul oluşturulması; kadın ve çocuk mağduriyetinin önlenmesi için şefkat, merhamet ve fedakârlık duyguları ile siyasetin yeniden yorumlanması; güç ve adalet dengesine dikkat edilmesi; toplumsal ve siyasi bütünlükte kadın faktörünün dengeleyici ve farklı unsurlarının sinerjiye dönüştürücü etkisinin değerlendirilmesi; kadın hakları açısından İslam’ın “insan” temelli adil bakışının diriltilerek kadın ayırımcılığına izin veren zihniyetle mücadele etmek için güçlendirilmesi; genç Müslüman kadınlar için doğru rol modellerin oluşturulması; İslam dünyası eğitim politikalarının gözden geçirilmesi; İslam dünyasındaki kadın odaklı STK’ların her konuda işbirliği yapması ve yeni platformlar oluşturulması; kadın-erkek cepheleşmesinin oluşmaması için çalışmalar yapılması konuları ön plana çıktı.

Müslüman kadınların eğitim, siyaset, girişimcilik gibi her alanda güçlenmesi; barışın inşası konusunda katkılarından yararlanılması; Müslüman kadın STK’larının daha fazla işbirliği yapması ve platform oluşturması; adalet ve kadına bakış konusunda küresel ölçekte daha fazla çalışılması gerektiği vurgulandı.

Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Malezya Kraliçesi, Başbakanı, Bakanlar, Parlamenterler, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, Türk milletvekilleri gibi saygın isimlerin teşrif ettiği Zirve ve Fuar’a; pek çok farklı ülkeden Kamu, STK, özel sektör, diplomatik misyonlar, düşünce kuruluşları, uluslararası entegrasyonlar, gözlemci kuruluşlar ve medya temsilcileri ile akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, yazarlar, sanatçılar, sporcular gibi dünyada öne çıkan güçlü ve ünlü Müslüman kadınlar katıldılar.

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