Dünya makyaj rekortmenleri hayran bıraktı

ANKAmall bünyesinde yer alan Tekin Acar Cosmetics tarafından düzenlenen ücretsiz makyaj ve cilt bakımı etkinliği yoğun ilgi gördü.

Birbirinden farklı etkinlikleriyle misafirlerini ağırlayan ANKAmall kadınlara özel etkinlikler ile de büyük beğeni topluyor. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan Tekin Acar Cosmetics mağazasının düzenlediği, dünya rekortmenlerinin katıldığı makyaj etkinliği ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin sorumlusu ve Baş Makyaj Artisti İlhan Yiğit makyaj alanında dünya rekoru sahibi olduklarını belirterek şunları söyledi:

“2012 yılında bir etkinliğimizde 5 make up artist ile 24 saat hiç durmadan makyaj yaptık ve toplamda 531 kişiye makyaj yaparak Dünya rekoru kırdık. Rekor hala elimizde. Çeşitli makyaj stillerinde misafirlerimizin isteğine göre makyaj ve cilt bakımı yapıyoruz.Ayrıca yine misafirlerimize kendi ciltlerinin özelliklerini aktarıp yapabilecekleri en iyi makyajın özelliklerini anlatıyoruz. Etkinliklerimizi farklı mekanlarda 4 yıldır hiç durmadan sürdürüyoruz.”

İsteyen Eğitim de Alabiliyor

Etkinlikte farklı makyaj türleri kadınların ciltlerine uygulanırken makyaj yaptırmak için gelen misafirlerin isterlerse Tekin Acar Cosmetics tarafından makyaj eğitimi de alabileceklerini aktaran İlhan Yiğit, “Yaptığımız makyaj etkinliklerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Kadınlar çok kısa bir sürede yaşadıkları değişimle çok mutlu oluyorlar. ANKAmall’da gördüğümüz yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Burada bulunduğumuz sürede neredeyse hiç durmadan makyaj yaptık. Toplamda 20 kişilik bir ekibimiz var ve önümüzdeki dönemlerde Ankaralı hanımefendilerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

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