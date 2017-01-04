Dünya Bursa`yı izliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce 5 kamera ile başlattığı ve halen 54 kamera ile devam ettirdiği ‘canlı yayın hizmeti’ sayesinde, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve ABD başta olmak üzere dünyanın 115’i aşkın ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon kişi canlı yayında Bursa’yı izliyor.

Bursa’da hem şehir içi trafiğin görüntülenerek trafiğe çıkacak sürücülere yol durumu hakkında bilgi vermek, hem de tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 yılında iki kamerayla başlatılan canlı yayın hizmeti, bugün 54 ayrı noktaya ulaştı. Dünyanın 115’i aşkın ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilen yayınların, Türkiye’den sonra Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerinden yoğun olarak takip edildiği gözlendi.

Ayda toplam 50 bin saatin üzerinde bir izlenme süresine sahip olan canlı yayınlarda kişi başı ortalama izleme süresi ise 2 dakika olarak belirlendi. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 38’lik kısmı masaüstü bilgisayarlarından, yüzde 34’lük kısmı android temelli cihazlarından, yüzde 15’lik kısmı IOS cihazlarından ve yüzde 13’lük kısmının da diğer sistemlerden Büyükşehir yayınlarına ulaştığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ilk sırada

Trafik ve tarihi mekanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlarının da izlenebildiği yayınlarda izlenme rekoru 1.665.594 kişiyle Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda. Setbaşı Köprüsü 950.495 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Uzun Çarşı 687.562 ziyaretçi tarafından izlendi. Heykel-Atatürk Caddesi, Osmangazi Metro İstasyonu, Ulucami, Emirsultan, Tarihi Belediye Binası ve Teferrüç de ziyaretçilerin en fazla izlediği noktalar arasında yer aldı.

Kurulan bu canlı yayın kamera sistemi görüntüleri belediyenin mevcut fiberoptik altyapısı üzerinden veri merkezine taşınırken, herhangi bir ek işletme maliyeti olmadan vatandaşların izlenimine sunuluyor. Gerçek zamanlı izleme yazılımlarıyla canlı yayınların stabilitesi ve kameraların durumları sürekli olarak takip edilirken, kamera ağına yeni noktalar eklenmesine yönelik fizibilite çalışmaları da devam ediyor.

Hem huzur hem tanıtım

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tüm hizmetlerde bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullandıklarını belirterek, akıllı belediyecilik uygulamalarının temel konusunun da huzur olduğunu belirtti. Bursa’nın huzur kenti olması hedefiyle uygulamaya geçirilen canlı kamera sistemlerinin aynı zamanda turizm konusunda tanıtım için de önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Bugün dünyanın her köşesinden insanlar, bilgisayarlarına veya akıllı telefonlarına girerek, Bursa’yı izleme imkanı buluyor. İzlenme oranları da giderek artıyor. Bu kentimizin tanıtımına önemli bir katkı olurken, huzur ve güvenliğe de destek sağlıyor” dedi.

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