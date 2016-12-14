“Dünden Bugüne İğne Oyalarımız” Sergisi

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden Selma Köroğlu ve kursiyerlerinin büyük emekler ile hazırladığı “Dünden Bugüne İğne Oyalarımız” sergisi Kent Müzesinde düzenlenen törenle izlenime sunuldu.

İnegöl Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen “Dünden Bugüne İğne Oyalarımız” isimli sergi, bugün düzenlenen törenle Kent Müzesinde İnegöllülerin izlenimine sunuldu. HEM öğretmenlerinden Selma Köroğlu ile 20 kursiyerinin el emeği ürünlerinin izlenime sunulduğu serginin açılış törenine Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

AMAÇ EL SANATLARINI YENİ KUŞAKLARA AKTARMAK

İnegöl Kent Müzesinin 74. Sergisi olma özelliğini de taşıyan sergide 71 adet farklı malzeme üzerine çoğunlukla ipek ipler kullanılarak şekillenmiş birbirinden farklı motifler yer alırken, serginin 13-15 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edeceği belirtildi. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan ve her bir nakış ilmeğinde yaşanmışlıkları yansıtan serginin açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Selma Köroğlu, sergi isminin neden “Dünden Bugüne İğne Oyalarımız” olduğuna açıklık getirerek; “Neden dünden bugüne diyoruz? Çünkü bizim amacımız el sanatlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek. Bu anlamda katkıda bulunan kursiyerlerime de teşekkür ediyorum” dedi.

KENT MÜZESİ ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA ARACILIK ETTİ

Sergi açılışı öncesi konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Selma Köroğlu ile birlikte 20 kursiyerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı için bir arada olduklarını kaydederek bu tip kurslara giderek kendini sosyalleştirmeye, yetiştirmeye çalışan herkesi tebrik ettiğini söyledi. Kent müzesinin bulunduğu binadan da söz eden Aktaş, “Bu bina biliyorsunuz eski belediye binası. Yaklaşık 180 yıllık bir bina. 2009 yılında biz buranın restorasyonunu bitirerek 10 Ocak günü karlı bir günde çok güzel bir açılış yapmıştık. O günden bu yana da bu müze çok önemli şeylere aracılık etti. İnegöl’ün geçmişiyle ilgili görseller ortaya kondu. Dönem dönem yaptığımız bu sergilerle de gerek kişisel becerileri, gerek güzel çalışmaları İnegöllülerle buluşturmaya çalıştık” diye konuştu.

İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ

İlçe halkına farklı kurslar ve eğitimlere katılmayla alakalı çağrıda da bulunan Aktaş, “Eğer güzel işlerle uğraşırsanız, eğer kendinizi gerçekten ailenize, çevrenize, şehrinize faydalı olacak iş ve uğraşlar içerisinde tutarsanız dünyayı da güzel görürsünüz hayata da güzel bakarsınız. Lakin oturup akşama kadar televizyon izlemeyi veya dedikodu yapmayı tercih ederseniz çevrenize ve şehrinize bakış açısının her geçen gün kötüye gittiğini görürsünüz. Kendinizle kavgalı bir hale gelirsiniz. Tabi bunları size söylemeye gerek yok. Sizler burada bu fedakarlığı yapmış insanlarsınız. Sizler kendinizi yetiştirmenin derdi içerisindesiniz. Size 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra memleketi mi kurtaracaksın, ne işin var öğrencilikle, okula mı gidiyorsun gibi eleştiriler geliyor olabilir. Asla bunlara itibar etmeyin. İnancımız gereği de öğrenmenin yaşı yok. Eminim ki bu öğrenmelerle bazen kendinize ekmek kapısı açar, bazen sosyal hayatınızı canlandırabilirsiniz. İşleyen demir pas tutmaz sözünden de hareketle öğrenen, kendini geliştiren, gelişime açık insanlar hayatta her zaman başarılı olurlar, muvaffak olurlar” şeklinde konuştu.

ANADOLU MEDNEİYETİ ÇOK ENGİN BİR MEDENİYET

Başkan Aktaş, Anadolu’nun çok engin bir medeniyet olduğunu ve bu medeniyetin miraslarının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu da vurgulayarak şöyle konuştu: “Biz sonradan oluşturulmuş bir toplum değiliz. Çok engin bir tarihimiz var. Biz Anadolu insanıyız. Anadolu medeniyeti çok engin bir medeniyet. Yaşadığımız bu topraklar da çok sıradan topraklar değil. Osmanlı buralarda hayat buldu. Bunu şunun için anlatıyorum; yaşadığımız topraklar bu manada çok önemli zenginliklere sahip. Bunu aktif hale getirecek ve günümüzle buluşturacak olan bu ve benzeri çalışmaların hayata geçiriliyor olması… Biz Halk Eğitimle çok içli dışlı çalışıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah medeniyetimizin önemli unsurları olan bu sanatsal zenginlikleri de bundan sonraki nesillere devam ettirmek lazım.”

İKİ FARKLI SERGİ İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK

Aktaş, konuşmasının sonunda İnegöl halkını Kent Müzesinde farklı sergi ve etkinliklerle buluşturacaklarını da belirterek, “Bu tarih kokan güzel mekanda yakın zamanda sizleri iki farklı sergi ile buluşturacağız. 27 Aralık Salı günü İnegöl’ün tanıtımında proje olarak devam eden Evliya Çelebi Yolunun da yer aldığı Avrasya Yolu, Fotoğraf sergisiyle halkımızın izlenimine sunulacak. Ayrıca Kent Müzesi’nin 8. yıl etkinliği kapsamında önceki yıllarda İnegöl İdman Yurdu, Doğan Spor Sergileriyle İnegöl’de spor hayatının tarihine yapılan yolculuk, İnegöl Demir Spor Sergisi ile 10 Ocak- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında hemşerilerimizin izlenimine sunulacak. Dönem dönem gerçekleştirdiğimiz bu sergiler ile aklımıza ve ruhumuza zarafet kazandırdığımıza inanıyoruz. Bu iki sergimizin açılışına şimdiden tüm ilçe halkımızı davet etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi izlenime açıldı. Açılışa katılanlar sergilenen ürünleri ilgiyle incelediler.

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