Dündar’dan Münire Teyze’ye Sürpriz Ziyaret

Ortopedik özürlü 86 yaşındaki Münire Alseven ile, 58 yaşındaki zihinsel ve ortopedik engelli kızı Nihal Alseven’i evlerinde ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaşlı ve hasta vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyledi.

Mollafenari mahallesi Somuncu Baba fırını karşısındaki evinde hasta ve yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan anne kızı evlerinde ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, Münire Alseven’in elini öpüp yatağının başına oturarak kendisiyle bol bol sohbet etti. Yarım asrı aşkın süredir Mollafenari mahallesi Somuncu Baba evi karşısında oturduğunu öğrendiği Alseven’den fırın ve ziyaretçileri ile ilgili anılarını dinleyen Başkan Dündar, “Münire teyzemiz adeta canlı tarih gibi. Yaklaşık 70 yıldır oturduğu evi, Bursa’mızın en önemli manevi miraslarından biri olan Somuncu Baba fırınının dibinde. Dolayısıyla pek çok yaşanmış, bizler için ibret alınacak hikayeleri var. Bizler de kendisini ziyaret edip sohbet edelim istedik. Aynı zamanda zihinsel ve ortopedik engelli kızıyla birlikte kalan teyzemiz, son zamanlarda yürüyemez olduğu için bizden yardım talep etmiş. Bizler de Belediyem Benimle ekibindeki arkadaşlarımız aracılığı ile kendilerine hasta yatağı, koltuk ve dışarıya çıkabilmeleri için tekerlikle sandalye gibi bir takım yardımında bulunduk. Yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak bizim en temel ve öncelikli görevlerimizden birisi. Bunun için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Onların hayır dualarını almak, hayatlarını rahat bir şekilde sürdürdüklerini bilmek, bizlere de manevi güç veriyor” dedi.

Yaşlılığın getirdiği bir takım rahatsızlıkları bulunan ve yürüme güçlüğü çeken 86 yaşındaki Münire Alseven, evine gelip kendisini evinde ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar’ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Dündar’ın kendisine sunduğu çiçekleri hasta yatağından doğrularak kabul eden Alseven, “Mustafa Başkanı Somuncu Baba evine gelip giderken çok sık görüyordum. Hatta kendisi ile çok önceden sohbet etme imkanım da oldu. Bu gün de bizleri evimize kadar gelip ziyaret etti. Allah ondan razı olsun. Ben özürlü kızımla birlikte yatağa bağımlı yaşıyorum. Sağ olsun diğer iki kızım bakımıma yardımcı oluyor. Ancak, dışarı çıkabilmek için bana tekerlekli sandalye hediye eden, evimizin eskiyen ve oturulmaz durumdaki eşyalarını değiştiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin, Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

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