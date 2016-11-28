Dündar’dan küçük çocuğa yardım eli

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, doğumdan 1 hafta sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kas hastalığına yakalanan ve kaslarını kullanma yetisini kaybeden 4 yaşındaki Çınar Tekke’ye ayakta durabilme sehpası hediye etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, yeni dönemde hayata geçirdiği “Belediyem Benimle” projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. İlçedeki mahalleleri tek tek gezen Belediyem Benimle ekibinin ulaştığı kas hastalığı olan 4 yaşındaki Çınar Tekke’ye yardım elini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar uzattı. Doğumdan 1 hafta sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kas hastalığına yakalanan ve kaslarını kullanma yetisini kaybettiği için ayakta duramayan Çınar’ı ziyaret eden Başkan Dündar, küçük çocuğa ayakta durabilme sehpası hediye etti. Başkan Dündar, Çınar’ın tedavisi için de gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettiği Çınar’ın rahatsızlığı hakkında annesi Yasemin Tekke’den bilgiler alan Başkan Dündar, “Yeni dönemde hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz olan ‘Belediyem Benimle’ kapsamında saha çalışmaları yürüten ekibimizin ulaştığı Çınar’ın rahatsızlığını duyunca küçük çocuğumuza yardım etmek istedik. Geçirdiği kas hastalığı nedeniyle ayakta duramayan Çınar’ın tedavisi için ayakta durma sehpasına ihtiyacı olduğunu öğrendik ve bu ihtiyacını giderdik. Çınar’ın rahatsızlığının tedavisi noktasında da ailemize destek olacağız” dedi.

Çınar’ın annesi Yasemin Tekke’de maliyetinin yüksek olmasından dolayı ayakta durma sehpası alamadıklarını ifade ederek, “Başkanımız Mustafa Dündar’ın hediye ettiği ayakta durma sehpası Çınar’ın tedavisinde büyük katkı sağlayacak. Sehpa ile Çınar ayakta durabilecek ve kasları yavaş yavaş gelişecek. Başkanımız Mustafa Dündar’a hem hediyesinden hem de bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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