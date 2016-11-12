Dündar: “Hizmet Götürmediğimiz Köyümüz Kalmayacak

Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğancı Mahallesi’nde yaşamını sürdüren kadınlara yeni istihdam alanı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor Projesi’ kapsamında hizmete açılan Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu’nda Doğancılı kadınlar kendi ürettikleri kuskus, erişte, tarhana, salça gibi ürünleri satıp, köy kahvaltısı hizmeti vererek aile bütçesine katkı sağlayacak. Osmangazi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve 2015 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan proje ile köyden kente göçü önlemek, kadınlara istihdam alanı sağlayarak ekonomide aktif rol almalarına katkıda bulunmak ve bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amaçlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ana binasını içten ve dıştan yeniledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında derneğin ek binası tamamen yıkılarak 2 katlı olarak yeniden inşa edildi. Bin 50 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından dernek binası çevresindeki bin metrekarelik bölüm oyun alanı olarak oluşturuldu. Osmangazi Belediyesi’nin en büyük destekçisi olduğu projeye, Osmangazi Kaymakamlığı, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi Ziraat Odası Başkanlığı da önemli katkılar sağladı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu’nun açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan, Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı, Sermin Cakalıoğlu, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Şahan ve dernek üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş yer aldı.

“KÖYLERİMİZ CAZİBE MERKEZİ OLUYOR”

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak sağlıktan eğitime, ulaşımdan spora ve kültür sanata kadar her alanda hizmetler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarının giderebilmek adına çalışıyoruz. 2014 yılında çıkan Bütün Şehir Yasası ile birlikte köylerimiz mahalle statüsüne geçerek belediyelerin sorumluluk alanına girdi. Osmangazi Belediyesi olarak, daha önce doğrudan bizim sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen her yıl düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında köylerimize hizmetler götürüyorduk. Mahalle olduktan sonra ise ‘Her Köye Park ve Spor Tesisi’ adı altında bir proje ürettik ve birçok köyümüze modern park ve spor tesisleri inşa ettik. Tüm köylerimize parke taşı döşedik. Bu dönemde de köylerimizi cazibe merkezi haline getirerek köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

“KADIN DAYANIŞMASI ÜLKEMİZ ADINA ÖNEM TAŞIYOR”

Osmangazi sınırları içerisinde 27 köyün bulunduğunu ve hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Dönem sonuna kadar bu köylerimizin tamamına girerek temel sorunlarını gidermiş olacağız. ‘Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor Projesi’ sadece bu köyümüz için değil kentimizdeki tüm köyler adına büyük önem taşıyor. Artık kadınlarımız kendileri için istihdam alanları oluşturarak ekonomide aktif rol alıyorlar. Bu proje, diğer köylere ve orada yaşayan kadınlarımıza da güzel bir örnek olacaktır. Bu projeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Kadınlarımızın dayanışması sadece köylerimiz ve kentimiz adına değil tüm ülkemiz adına büyük önem taşıyor. Ben bugün açılışını yaptığımız Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu’nun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi kaymakamı Enver Ünlü de Doğancı Mahallesi’nin saklı kalmış bir cennet olduğunu ifade ederek, “Bu güzelliklerin kıymetini bilelim. Bu doğa harikası mahallemizde açılışını yaptığımız Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu, köyde yetişen ürünlerin ve köy kadınlarımız tarafından yapılan lezzetlerin sunulduğu bir tesis olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör de, “Kadınlarımızın ekonomi, sağlık ve eğitim konularındaki çözmek bizim önceliğimiz. Bu proje hepimizin katkısı ile hayata geçti. Ancak asıl başarı Doğancı Mahallesi kadınlarınındır. Burada dört dörtlük bir üretim ve sunum var. Ben eminim ki şehrimizin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında da buraya gelen misafirlerimiz olacaktır. Başta Doğancı Köyü’ndeki kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederek teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise yaptığı konuşmada, “Burada güzel bir girişimcilik örneği var. Devlet ve millet kaynaşmasının güzel bir ürünü var. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis kadınlarımıza ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Bursa turizmine de katkı koyacaktır. Kadın varsa hayat var diyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında Doğancı Köy Sofrası Kahvaltı Salonu kurdele kesimiyle birlikte hizmete açıldı. Tesisin ilk misafirleri ise protokol üyeleri ve davetliler oldu.

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