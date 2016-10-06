Dündar, “Hayvanlarımızı Her Gün Koruyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ilkokul öğrencileri ile birlikte Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni gezdi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğa Koleji öğrencileri Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrencilere barınak yetkilileri bir sunum yaparak karşılaştıkları başı boş veya yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranmaları ve nereye haber vermeleri konusunda bilgi verdi. Hayvan hakları ve hayvanlardan bulaşan hastalıklar anlatıldı. Eğitimin sonunda barınağı gezen çocuklar, hayvanlarla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

“BİZİM İÇİN HER GÜN HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilkokul öğrencileri ile birlikte barınağı gezerek hayvanları sevdi. Başkan Dündar ile sokak hayvanlarına yem ve su veren çocuklar, sevimli dostlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklara Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ve barınakta sahipsiz hayvanlara verilen hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak hem tedavilerinin yapılması hem de daha iyi şartlarda bakılması için barınağımıza getiriyoruz. Sokaklardaki başıboş hayvanların bakımını üstlendiğimiz gibi onların insanlara zarar vermelerinin de önüne geçiyoruz. Burası Türkiye ve Avrupa’nın en modern hayvan barınağı. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz Osmangazi Belediyesi olarak sadece 1 gün değil yılın her günü hayvanlarımızı koruyoruz” dedi.

Çocuklara hayvan sahiplenmenin öneminden de bahseden Başkan Dündar, “Bugün buradaki tüm çocuklarımız barınaktaki bir hayvanı sahiplendi. Hayvanlar barınakta kalacaklar ancak çocuklarımız sahiplendiği hayvanını yalnız bırakmayarak sık sık ziyarete gelecek. Can dostuyla vakit geçirecek ve onu besleyip sevecek. Eğer aileleri izin verirlerse çocuklarımızın sahiplendiği hayvanları evlerine götürmesine de izin veririz” diye konuştu.

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