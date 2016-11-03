Duayen iş adamı vefat etti

Tanca ayakkabılarının kurucusu Gazanfer Kemal Tanca hayatını kaybetti.



1925 doğumlu Tanca, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Tanca Group haberi Twitter hesabından duyurdu.

KEMAL TANCA KİMDİR?

Kemal Tanca ya da pek bilinmeyen adıyla Gazanfer Kemal Tanca Adanalı bir ailenin çocuğu olup 1925 yılında doğmuştur. Gazanfer adının pek bilinmemesi, adını da vermiş olduğu ayakkabı markası nedeniyledir. Bugün Türkiye’de 130’tan fazla şubesi olan Kemal Tanca ayakkabı markası, anlaşılacağı üzere Gazanfer Kemal Tanca tarafından kurulmuştur. Kendisinin hayatını incelemek için de yine kendisiyle özdeşleşen bu firma ile paralel hareket etmek, oldukça mantıklı olacaktır.

Kemal Tanca’nın 1950 -2002 Dönemi

Kemal Tanca’nın Adanalı bir ailenin evladı olduğunu ve 1925 yılında doğduğunu öğrendikten sonra ailesi hakkında biraz da olsa malumat sahibi olmak, onu tanımak açısından yardımcı olacaktır. Nitekim kendisi hakkında ne yazılı ne de görsel kaynaklarda pek bir haber sahibi olabilmek de mümkün değildir. Bilinenlere göre 1925 yılında Tanca’nın babası Adana’da ayakkabıcılık işini yapmaktadır. Kendisi de babasıyla birlikte çalıştığı için çekirdekten yetişmiş olan bir ayakkabıcıdır. Adana’da ayakkabıcılığı iyiden iyiye öğrenen Tanca, artık bölge içerisinde tanınan biri haline gelmiştir. Bu çalışkanlık ve azim dolu yılların sonucunda aklına gelen bir fikir, onu ve ayakkabıcılık dünyasını yeniden şekillendirmiştir. O fikir: İstanbul’da ayakkabıcılık yapma, fikridir. Cesaretini toplayarak, ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Tanca, bölgede çeşitli araştırmalara koyulmuş ve kendisi adına doğru olan seçimi yapmak için fırsat kollamıştır. Neticesinde İstanbul Laleli’de küçük bir ayakkabı atölyesini açarak, ayakkabıcılık işini artık Adana’dan başka bir şehirde devam etmeye başlamıştır. Her yeni işletme gibi birçok zorlukla karşılaşmış olan Tanca, zaman içerisinde sabırla çalışarak sorunlarından kurtulmayı da büyük ölçüde başarmıştır. Bu çerçevede kendisine yardımcı olan aile bireylerinin de rolü büyüktür.

Kemal Tanca ve dört oğlu birlikte çalışarak, aşılması güç engelleri birer birer aşmış ve bu büyük firmanın temellerini sağlam bir şekilde oluşturmuştur. 1950 yılında kurulmuş olan ilk ayakkabı atölyesi, adeta bir domino taşı etkisi yaratarak; bugün 100’ün üzerinde Kemal Tanca ayakkabı mağazasına dönüşmüştür. Tabi ki daha önce bahsi yapıldığı gibi bu durumda geçmişte yapılan zor fakat önemli çalışmaların etkisi çok büyüktür. Bununla birlikte kader denilen kavramında varlığı, firma için pozitif yönde durmuş ve firmanın doğru stratejiler ışığında yükselmesini sağlamıştır. Kemal Tanca, belirtildiği gibi kamuoyu tarafından pek bilinmeyen bir iş adamıdır. Bunun nedeni kendisinin geri planda kalmayı seçtiği ve işiyle birlikte ailesine odaklandığı şeklinde söylenmektedir. Kendisinin ailesindeki belirleyici rolü bugüne has olmayıp, geçmişte de aynı oranda yaşanmıştır. Bu duruma en güzel örnek: Oğlu Tamer Tanca’nın kendisi gibi ayakkabıcı olmasıdır. Oğlu, çocukluğunda doktor olmak isteyen başarılı bir öğrenci olup, babasına ilk ayakkabı atölyesi açıldığı dönemlerde sefer tası içinde öğle yemekleri getirmiştir. Tanca da kendisine öğle yemeği getiren oğlunu hemen bırakmamış, o istemese de muhakkak ayakkabı işine dair birtakım teknikleri ona öğretmiştir. Zamanın bu şekilde ilerlemesinin ardından doktor olmak isteyen Tamer Tanca, ülkenin de içerisinde bulunduğu şartlar itibari ile babası gibi bir ayakkabıcı olmuştur.

Bu güzel birliktelik de meyvelerini zaman içerisinde vermeye başlayarak, gittikçe artan bir tanınırlığı peşinde getirmiştir. 1950 yılında İstanbul Laleli de bir ayakkabı atölyesi açarak başlanın yolculuk 2002 yılı itibari ile 4 atölye şekline dönüşmüştür. Kemal Tanca, bu süreç içerisinde adını markalaştırmış ve oğullarına da işi öğreterek onları geleceğe hazırlamıştır. 50 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süreç içerisinde 1 atölyeden 4 mağazaya ulaşmak, çok yüksek bir sıçrama görülmese de asıl yükseliş bu dönemden sonra başlayacaktır. Kemal Tanca, aslında doğru olanı yapmış ve marka adının kalitesini kendisiyle etkileşime geçen bütün müşterilerine göstermiştir. Bu yapılan hamlenin doğruluğu da 2002 yılından sonra ortaya çıkmıştır.

Kemal Tanca’nın 2002 ve Günümüze Kadar Hikayesi

Kemal Tanca’nın Adanalı bir ailenin çocuğu olduğundan sonrasında ayakkabıcılık işini babasından öğrendiğinden ve İstanbul’a gelerek 1950 yılında ilk ayakkabı atölyesini kurduğundan bahsettikten sonra, artık onu günümüze yaklaştırmak mantıklı olacaktır. 2002 yılı itibariyle 4 mağazası bulunan Kemal Tanca’nın bu yıldan sonra gerçekleştireceği atılımlar ile alacağı mesafe, çok farkı olup büyük hayranlık yaratacaktır. Baştan kaba bir tabirle söylemek gerekirse günümüzde artık Kemal Tanca’ya ait olan mağaza sayısı yalnızca Türkiye içerisinde 130 tanedir. 2002 yılından 2016 ya kadar aradan geçen 14 yılda mağaza sayısını 4 ten 130’a çıkarmak, Gazanfer Kemal Tanca’nın ne dere yüksek kalitede üretimleri sunduğunu göstermektedir. Bu kalitenin ortaya çıkarak, yüksek başarı getirmesinde birtakım prensiplerin varlığından da söz edebilmek mümkündür. Örneğin, ülkesine güvenen Gazanfer Kemal Tanca; üretiminde kullandığı malzemenin yaklaşık olarak %90 kadarını bu ülke kaynaklarından temin etmektedir. Geri kalan %10 kadarı ise İtalya ve İspanya gibi ülkeler dahilinde tamamlanmaktadır.

Bu durum, şüphesiz ülkenin elde edeceği kazanımlar için bir öncül oluşturup, hem ülkeye hem de firmaya hizmet etmektedir. Gazanfer Kemal Tanca, ülke içerisinde elde ettiği bu başarıların ardından gözünü yurtdışına dikmiş ve bu minvalde çalışmaya başlamıştır. Gerekli araştırmaların ardından sırasıyla: İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya ve İtalya üzerinde de mağazalar açan Kemal Tanca, elde etmiş olduğu başarıyı ülke dışına taşıyarak, oralarda da başarı kazanma adına harekete geçmiştir. Hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlar neticesinde yıllık olarak 1 milyondan fazla ayakkabı satışı gerçekleştiren Kemal Tanca mağazaları, Gazanfer Kemal Tanca’nın çekirdekten yetişmiş olduğu ayakkabıcılıkta nasıl bir dev haline geldiğini de göstermektedir. Kemal Tanca yüksek yerlere gelmiş olduğu iş hayatında maalesef 2012 yılında tatsız bir durum yaşamıştır. Üstelik bu durumu kendi öz oğluyla, hatta ayakkabıcı olmasına vesile olduğu Tamer Kanca ile yaşamıştır.

Kemal Tanca 2012 Davalı Yıl

1950 yılında kurmuş olduğu ayakkabı atölyesini evlatları ile ayakta tutmuş ve sonrasında da onlarla birlikte o atölyeyi mağazalar zincirine dönüştürmüş olan Gazanfer Kemal Tanca, maalesef o evlatlarından biriyle 2012 yılında ayakkabıcılık hususunda mahkemelik olmuştur. Tamer Tanca ve Kemal Tanca arasındaki dava ”Kemal Tanca” adlı mağazalardaki ürün satışı sebebiyle gerçekleşmiştir. Tamer Tanca, online olan iki siteden gerçekleştirmiş olduğu ayakkabı satışı sebebiyle babası tarafından dava edilmiştir. Kendisi, babasının 2000 yılında ”Kemal Tanca” adının kullanım hakkını kendilerine verdiğini söylese de mahkeme devam etmektedir. Ne yazık ki birlikte kurulmuş olan bir iş, kuranları, baba ve oğul, olsalar da ayrı noktalara sürüklemektedir.

Bu acı durumu maalesef her ailede görülebilecek olan bir durum olup, sonrasında tamiri zor yaralar açmaktadır. Yaşanılan olumsuzluğa rağmen Kemal Tanca firması, bu durumdan etkilenmemiştir. Hatta büyük çaptaki yabancı şirketlerle yapmış olunan anlaşmalar sayesinde gittikçe gelişen Kemal Tanca ayakkabıcılık, günümüzde resmen bir dev haline gelmiştir. Yalnızca ayakkabı değil artık: cüzdan, kemer, çanta gibi ürünlerinde satıldığı bu mağazalar zinciri, Gazanfer Kemal Tanca’nın 1950 yılında açmış olduğu yoldan gelen bir sel halini almıştır. İlerlemiş yaşına rağmen kendisini iş hayatının dışında tutmayan Tanca, oğulları ile birlikte tıpkı ilk günlerdeki gibi mücadelesine devam etmektedir. Bu koca çınar, geçmişte göstermiş olduğu başarıları geleceğe taşıma konusunda da bir hayli hevesli gözükmektedir.

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