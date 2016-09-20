Domateste rekor

Isparta’nın Deregümü Köyü’nde yılda ortalama 25 bin ton örtü altı domates üretimi yapılıyor. Kentte, 30 milyon TL girdi sağlayan domates, Almanya, Bulgaristan ve Romanya’ya ihraç ediliyor.



Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü’nde yaklaşık 2 bin dönüm alanda domates üretimi yapılıyor. Deregümü Muhtarı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Katırcı, yılda ortalama 25 bin ton domates üretilen ve kent ekonomisine 30 milyon TL’lik girdi sağlanan bölgedeki örtü altı üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.

2 BİN DÖNÜM ALANDA YAPILIYOR

Bu yıl kurulanlarla birlikte Deregümü Köyü’nde 2 bin dönümün üzerinde domates üretildiğini aktaran Osman Katırcı şöyle dedi:

“25 BİN DOMATES ÜRETİLİYOR, EKONOMİYE 30 MİLYON TL GİRDİ SAĞLANIYOR”

Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü’nde yaklaşık 2 bin dönüm alanda domates üretimi yapılıyor. Deregümü Muhtarı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Katırcı, yılda ortalama 25 bin ton domates üretilen ve kent ekonomisine 30 milyon TL’lik girdi sağlanan bölgedeki örtü altı üretimin her geçen yıl arttığını söyledi. Bu yıl kurulanlarla birlikte Deregümü Köyü’nde 2 bin dönümün üzerinde domates üretildiğini aktaran Osman Katırcı şöyle dedi:

“HER GÜN ONLARCA TIR YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR”

“Bu yıl kooperatifimizi de canlandırdık. Kooperatif üreticiden alım yapmaya başladı. Böyle olunca köyümüzdeki çiftçileri dışardan gelen tüccara karşı koruma imkanımız da doğdu. Bazı ihracatçı firmalarla da gök domates noktasında görüşmeler yaptık. Her gün onlarca TIR ürün burada paketlenip yurtdışına gönderiliyor. Deregümü domatesi sadece İstanbulve Ankara’ya değil Romanya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelere de gidiyor.”

“ALIM MERKEZİMİZ YOK”

Çalışkan ve üreten bir köy olmalarına rağmen alım merkezleri bulunmadığından şikayet eden Osman Katırcı, “Devletin bütçesine katkı yapan bir köyüz. Yılda 25 bin ton civarında domates üretimi yapıyoruz. 25- 30 milyon TL girdi sağlıyoruz. Gün içerisinde onlarca TIR köye girip çıkıyor. Ve hepsi farklı noktalardan alım yapıyor. Ancak bir alım merkezimiz bulunsa hem paketleme, hem yükleme, hem de transfer daha kolay olacak” diye konuştu.

“BORSA SİSTEMİ TUTTU”

Geçen yıllarda uygulanmaya başlanan domates borsası sisteminin tuttuğunu vurgulayan Osman Katırcı, şöyle devam etti:

“Bu yıl borsa komisyonundan üreticileri çıkardık. Onun yerine üreticiyi temsilen köyümüzdeki müstahsillerle kooperatif başkanlarını aldık. Borsa sistemi kurmamızın sebebi tüccarla üretici arasında denge oluşturmak. Yani ne üretici ne de tüccar zarar etmesin ve bir kazanç elde edilirse bu bölüşülsün istedik. Şimdi sistem oturunca biziTokat’tan, Eskişehir’den, Uşak’tan arayanlar oluyor. Oralarda da örtü altı domates üretimi yapıldığını ve bizdeki fiyatın nasıl belirlendiğini sorarak fikrimizi alıyorlar.”

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