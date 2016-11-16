Dolar rekora doymuyor

Dolar fiyatları yükselmeye devam ediyor. Güne 3.28 seviyesinden başlayan dolar/TL, 3,3126 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur saat 10.45 itibari ile bankalararası piyasada 3.3100 seviyesinden işlem gördü.

Dolarda tansiyon düşmüyor. Güne 3.28 seviyesinden başlayan kur, yeni günde tarihi rekorunu kırdı. Dün bazı Fed yetkililerinin aralık ayında faiz artışı olacağına dair açıklamaları, beklentileri kuvvetlendirirken doların yükselmesinde de etkili oldu.

Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından geçen hafta illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30’u test eden ardından dalgalı bir seyir izleyerek bu sabahgüne 3.29 civarında başlayan dolar/TL saat 10.54 itibarıyla 3.3120 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi ABD’de dün açıklanan ve son dönemde doların değer artışına yeni bir güç veren beklentilerden güçlü perakende satışlar verisinin ardından 11 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

DOLARDA 3,35 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay: “Dün Amerika’da beklentilerden iyi gerçekleşen perakende satışlar verisine rağmen Dolar (DXY) Endeksi 100,260 seviyesini geçemedi. Bugüne gelince DXY tekrar 100,000 üzerinde iken 30 Kasım 2015 yükseği 100,500 kısa vadeli direnç olarak görünüyor. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması ile gelişen ülke para birimlerinin değer kaybı Türk Lirası’nı 3,33-3,35 bandına taşıyabilir. Küresel piyasalar ve gelişen ülke para birimleri lehine hareket durumunda ise dünün düşük seviyesi 3,2650 gündeme geliyor.”

DOLARIN ATEŞİ DÜŞMEYECEK

Ekinci Economics Consulting kurucusu Şevin Ekinci, “Özellikle dün Fed üyelerinden gelen Aralık’ta faiz artırımı olabilir yönünde konuşmalar dolar fiyatını iyice güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde bu beklentinin artmasıyla $/TL de yılsonuna doğru artık 3.40 seviyesini bekliyorum. Kur özellikle ABD seçimlerindeki belirsizliğin ortadan kalkması sonucu 3.25 in üzerine yerleşmiş görünüyor. Önümüzdeki dönem gelişmekte olan ülkeler için çok zorlayıcı bir dönem. Burada faiz tarafında TCMB ye çok görev düşüyor oradaki kararlar ancak TL’yi etkileyecek” dedi.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16.30’da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE, saat 17.15’te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Öte yandan bu akşam Fed Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı konuşma bekleniyor. Öncesinde ise St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın konuşmaları olacak.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, küresel piyasalar dün bir miktar soluklanma eğilimine girse de TL’de bu hareketin görülmediğini ve kurda yükseliş olduğunu söyleyerek, “Bu eğilimin arkasında yabancı bankaların döviz kur tahminlerini daha da yukarı çekmeleri, kurun her gün daha yukarı bir seviyeye oturarak algı bozukluğuna yol açması, birçok risk unsuruna bir de AB üyelik görüşmelerinin durdurulma ihtimalinin eklenmesi neden oldu” dedi.

Keresteci, bu sabah Asya endekslerinde yüzde 1 civarında yükselişler olsa da dolarendeksinin yüksek seyrini koruduğunu söyleyerek, “Endekste 100.5 seviyesinin üstüne gelinmesi teknik anlamda önemli bir harekete işaret edecektir. Bu seviyenin euro/dolarda karşılığı bugün 1.0640 olarak görülüyor, dolar/TL’deki karşılığı ise 3.3050 olabilir. Bu yönde bir hareket piyasaların yeniden sert bir satış baskısına maruz kalmasını beraberinde getirebilir” dedi.

Keresteci Türkiye’de bozulan algının yeniden düzeltilmesi için ya somut manada olumlu bir adım atılması ya da fiyat hareketlerindeki olumsuz trendin tersine dönmesi gerektiğini bu noktada TCMB’nin gerektiğinde faizlerde artırıma gidilebileceğini belirtmesinin bile yeterli olabileceğini söyledi.

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