Dokuz Eylül Üniversitesi’nde FETÖ operayonu
İzmir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli akademik personelin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 55 kişiden 20’si gözaltına alındı.
Şüphelilerin, FETÖ’nün kriptolu mesajlaşma uygulaması “ByLock” kullandıkları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.