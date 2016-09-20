Doğu ve Güneydoğu’da eğitim sancılı başladı

FETÖ ve PKK soruşturmaları kapsamında açığa alınan öğretmenler nedeniyle Türkiye’de özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki birçok ilde derslerin boş geçtiği ileri sürüldü.



Yeni eğitim yılı Türkiye’nin dört yanında yapılan törenlerle başladı. Resmi ve özel olmak üzere 73 bin 397 kurum ve 721 bin 670 derslikte 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 1 milyon 2 bin 430 öğretmen ders başı yaptı. Bakanlar Kurulu’ndan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 27 bin 715 öğretmenin ihraç edildiği, 9 bin 464’ünün açığa alındığı, 455’inin göreve iade edildiğini açıkladı.

“DERSLER BOŞ GEÇTİ” İDDİASI

Bazı eğitimciler, FETÖ ve PKK soruşturmaları kapsamında açığa alınan öğretmenler nedeniyle Türkiye’de birçok ilde derslerin boş geçtiğini iddia etti. İl milli eğitim müdürlüğüyetkilileri ise uzaklaştırılanların yerine sözleşmeli öğretmenlerin alındığını açıkladı.

Terör nedeniyle çok sayıda kapalı okul olan Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, “Geçen yıl 40 okul zarar görmüştü. Onarımları yazın tamamlanarak, eğitime başladı. Geçen eğitim döneminde Sur’daki 4 okulun öğrencilerini yakın yerlere naklettik. İkisinin onarımı tamamlanmak üzere. Bu sene açılmayan bir okul yok” dedi.

ÖĞRETMENLERDEN İTİRAZ

FETÖ ve PKK soruşturması nedeniyle birçok ilde öğretmen açığı olduğu ve bazı okulların öğretmensiz açıldığını söyleyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, açığa alınan 11 bin 301 öğretmenin çok büyük bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“1 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmensiz olarak okula başladı. Hem okullar hem öğrenciler öğretmensiz kaldı. Açığa alınan öğretmenler okullara itiraz dilekçesi vermeye gittiler. Okul müdürlükleri dilekçelerini de almıyor. 35 bin civarında öğretmen vardı Doğu ve Güneydoğu’da. Bunların 9 bininin açığa alındığını düşünürsek okulların yüzde 35’i öğretmensiz kalmış durumda.”

Bazı illerdeki öğretmen durumu:

Hatay: Eğitim-Sen yetkilileri, açığa alınan 928 öğretmen nedeniyle birçok okulda ders yapılamadığını söyledi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da açığa alınanların yerine ücretli öğretmenlerin görevlendirildiğini, derslerin boş geçmediğini belirtti.

Diyarbakır: 4 bin 300 öğretmen açığa alındı. 460 bin öğrenci ve 20 bin öğretmenin olduğu ilde, bazı okulların eğitime başlayamadığı iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan”Norm fazlası ve ücretli öğretmenlerden yararlandık” dedi.

Tunceli:10 bin civarında öğrenci var. Öğretmen sayısı ise 946’ydı, ancak MEB 504 görevliyi uzaklaştırmıştı. MEB daha sonra 419’unun göreve iade edildiğini açıkladı. Bütün okullarda öğretmenler bulunduğunu anlatan il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, norm fazlası olan öğretmelerden yararlandıklarını söyledi.

Mardin:Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Hamdullah Yıldırım 2 bine yakın öğretmenin açığa alındığını belirterek, 1758 üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını, 7’sinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı cezaevinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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