Doğru cevap için interneti kullandı

Selçuk Yöntem’in sunumuyla ekrana gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında, “Dilemma nedir?” sorusunu yanıtlaması istenen telefon jokeri, stüdyoda bulunanlar ve ekran başındakilere doğru cevap için interneti kullandığı izlenimi verdi.



ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan Figen Bayar, ‘Dilemma ne demektir?’ sorusunda takılınca telefon jokeri hakkını kullandı.

Üniversite arkadaşı Şükrü Duran’ı arayan Figen Bayar, heyecanla sorunun cevabını beklerken, Duran bir süre bekledikten sonra soruyu direkt olarak yanıtladı ve ‘Eminim’ dedi. Bu durum, sunucu Selçuk Yöntem’in gözünden kaçmadı.

telefon jokerinin sorunun cevabını internetten bulduğu düşünülürken, Selçuk Yöntem’ “Şükrü durdu durdu birden doğru cevabı verdi” diyerek göndermede bulundu.

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