Doğa tutkunları Cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyet’in ilanının 93’üncü yıldönümünü doğaseverler de farklı bir etkinlikle kutlayıp, Katırlı dağlarına yürüdü, Bayraklı Tepe’deki yıpranan Türk Bayrağı’nı yeniledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet” yürüyüşü doğaseverleri bir araya geldi. Tayyare Kültür Merkezi önünden hareket eden doğaseverler Barakfakih’te Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Barakfakih Köy Konağına geldi. Burada bir süre konağı gezip, asıl yürüyüşe başlayan doğaseverler, köyün bitimindeki patikalardan başlayıp, Katırlı Dağlarını keşfetti. Bayraklı Tepe olarak anılan bölgeye ulaşan doğaseverler, yıpranmış Türk Bayrağı’nın yerine yanlarında getirdikleri yeni Türk Bayrağı’nı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çektiler.

Buradaki kısa törenin ardından doğaseverler tekrar yolculuklarına kaldığı yerden devam ettiler ve yürüyüşe başladıkları Barakfakih köy konağının önüne ulaştılar. Burada bir süre dinlendikten sonra araçlar ile tekrar Tayyare Kültür Merkezine dönen doğaseverler bu etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.

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