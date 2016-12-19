“Dizlerimizi bükemeyecekler”

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Eşi Ayşe Küçük Hanımefendi ile birlikte Bursa’da ikamet eden Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Yakınlarıyla, Kültür Park Altın Ceylan Tesislerinde, Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından tertiplenen programda bir araya geldi.



İl Müftü Vekili Mustafa Köktaş’ın duaları, Mihraplı Camii İmam Hatip’i Musa Coşkun’un birlik Selası ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük:” 11 Aralıkta İstanbul’da dün ise Kayseri’de evlatlarımızı Şehit verdik. Canımızı yakıyorlar ama asla boynumuzu eğemeyecek, dizlerimizi bükemeyecekler. “dedi.

Vali İzzettin Küçük;”Aziz Şehitlerimizin Saygıdeğer yakınları Saygıdeğer Gazilerimiz ve Gazi Yakınlarımız Şehitlerimizi anmak amacıyla düzenlediğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Aslında belki bu yemek bir bahaneydi. Asıl gayemiz bizler için asıl mesele, Şehitlerimizin siz değerli yakınları ile bir araya gelerek şimdiden kaderlerine cennetlik damgası vurulan siz güzel insanlarla bir olmak, iri olmak ve siz cennetlikler ile birlikte bulunmak. Asıl amacımız kaybettikleri uzuvları kendilerine ahirette şahitlik ederken Peygamber Efendimizin komşuları olmaya hak kazanmış aramızda bulunan değerli Gazilerimiz ile bir olmak iri olmak diri olmak. Asıl mesele 11 aralıkta İstanbul’da dün ise Kayseri’de meydana gelen haince ve kalleşçe yapılan saldırılarda Şehit olan canlarımıza rağmen bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve birilerine servis yapmak isteyenlere tek yürek olduğumuzu göstermektir. Hain rüzgarlar ne taraftan eserse essin Allah’ın izniyle biz biriz, biz diriyiz, biz her daim iriyiz ve bir yumruk olur tüm hainlerin başına bir balyoz gibi ineriz. Yeter ki bu Millete bu Vatana bu Devlete olan güvenimiz her daim taze kalsın. Son bir hafta içerisinde canımız çok yandı. Bizi çok incittiler. 11 aralıkta İstanbul’da dün ise Kayseri’de evlatlarımızı Şehit verdik. Az önce dediğim gibi canımızı yakıyorlar ama asla boynumuzu eğemeyecek, dizlerimizi bükemeyecekler. Bu kalleşlerin son çırpınışları. Ben başta 11-18 Aralıkta verdiğimiz Şehitler olmak üzere bu aziz milletin tüm şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Huzurlarında saygı ile eğiliyor tüm Gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Canımız yansa bile vakur duruşumuz ve birbirimize daha yakın oluşumuz ile, biz kazanacağız. En büyük gücümüz, milletimizin vakur duruşu ve provokasyonlara gelmeyerek hainlerin planlarını bozmasıdır.”ifadelerini kullandı.

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