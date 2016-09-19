Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın!

Diyet yapanların ilk önce yağ tüketimini keserek büyük bir yanlışa düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Sevinç Yücecan, sağlıklı beslenmek için her gün önerilen düzeyde yağ tüketmek gerektiğine dikkat çekti



Sağlıklı yaşam trendiyle birlikte ortaya çıkan bilgi kirliliği sağlığı tehdit ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam; yüksek kan basıncı, aterojenik lipit profili, obezite, kardiovasküler hastalık, kanser, tip 2 diabet oluşum riskini artıran en önemli risk faktörleridir. Optimal beslenme ile düzenli ve kontrollü yapılan fiziksel aktivite yaşam kalitesini artıran en önemli etmenlerdendir. Hiç şüphesiz yağlar, optimal beslenmek için gerekli bir besin ögesidir ve önerilen düzeylerde tüketildiğinde vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlarlar. Diyet yapanlar yağ tüketimini tamamen keserek önemli bir hataya düşüyorlar” diye belirtti.

Yağın en çok enerji veren besin olması nedeniyle ‘kilo almamak için hiç yağ tüketilmemesi’ algısının doğru olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yücecan, “Elzem yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K) vücuda yağ ile alınır. Özellikle antioksidan özelliği taşıyan bileşenler yağsız ortamda emilmez. Bu nedenle günlük beslenmede mutlaka yeterli miktarda yağ bulunmalıdır” dedi.

YAĞLARIN ENERJİ DEĞERLERİ FARKLI

Yağların mideyi geç terk etmesinden ötürü uzun süre tokluk hissi verdiğinin de altını çizen Prof. Dr. Yücecan, şu açıklamalarda bulundu: “Sağlıklı beslenmek için her gün önerilen düzeyde yağ tüketmek gerekir. Ancak yağlar enerjiye yoğun bir şekilde katkıda bulunur. Bu nedenle sağlıklı beslenmede toplam yağ tüketimi enerjinin %30’unu geçmemelidir. Günlük enerji ihtiyacı 2000 kalori olan bir yetişkinin diyetinde yağdan gelen enerjinin 600 kkal olduğu kabul edilir (günlük alınan enerjinin en fazla %30’unun yağlardan gelmesi gerektiği için). Bu da bireyin en fazla 60-70 gram arasında yağ tüketebileceğini gösterir. Optimal beslenmek için diyet yağının yağ asidi örüntüsündeki (1/3 doymuş, 1/3 tekli doymamış, 1/3 çoklu doymamış) dengeyi sağlamak gereklidir. Yağlar; vücutta emilimleri diğer besinlerle kıyaslandığında daha uzun sürede olduğundan mide boşalmasını dolayısıyla acıkma duygusunu geciktirirler. İç organları ve sinirleri travmalara karşı koruyucu rolleri vardır. Vücut ısısının izolasyonunda görevleri vardır. Besinlere lezzet verir, yumuşaklık ve gevreklik sağlarlar. Bu arada, bilinenin aksine tüm yağların enerji değerleri aynı değildir. Zeytinyağı ve ayçiçek yağının 1 gramı 9 kcal enerji sağlar. Kase margarinler de bilinenin aksine yüzde 60 yağ oranı içerdiğinden 1 gramında sadece 5.4 kcal enerji sağlar. Bu sebeple yağsız bir diyet uygulamak sağlık açısından doğru değildir. Vücudumuzun yağa da ihtiyacı vardır. Sağlıklı olarak yaşamak için en önemli kural: Ölçülü, dengeli, sağlıklı beslen sağlıklı yaşa” dedi

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