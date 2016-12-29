Diyarbakırlı Kadınlar, Ev İşi Yerine Hobilerine Yöneldi

Diyarbakırlı ev hanımı bir grup kadın, ev işlerinden sıkıldıkları için resim kursuna yazıldı.



Çocuklarını büyütüp yuvadan uçuran ve evde yapacak pek işleri kalmayan anneler, geçmişten içlerinde uhde kalan hobilerine yöneldi.

Diyarbakır’da Kayapınar Halk Eğitim Merkezi ve Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle açılan resim kursuna Diyarbakırlı ev hanımları yoğun ilgi gösterdi. Evde yapacak pek işleri kalmayan kadınlar, çevrelerinden duydukları resim kursu için derneğe gelerek kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan kursa hevesle gelen kadınlar, eşlerinin desteğini alarak kursa yazıldıklarını, evde boş oturmak yerine resim çizdiklerini söyledi.

4 çocuk annesi 52 yaşındaki Sevgi Aydın, liseyi terk ettiğini okumanın içinde hep uhde olarak kaldığını söyledi. Aydın, “Resim yapmayı çok seviyordum. Okulu kaçırdım bari resmi kaçırmayayım diyerek kursa yazıldım. 2 çocuğum evli, bir oğlum dışarıda çalışıyor, kızımla birlikteyiz. Eşimin haberi var buraya geldiğimden, bana destek oluyor” dedi.

“Ev gezmelerindense resim kursuna yazılmak istedim”

2 çocuk annesi 52 yaşındaki Feride Uyar ise resim yapmayı uzun zamandan beri sevdiğini ama bir türlü fırsatı olmadığı için kursa gelmediğini söyledi. Uyar, “Merak vardı, bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine kursu öğrendim. Yıllardır hep içimdeydi, çocuklar da büyüdü. Evde yapacak çok işi olmayınca, hobimi geliştirmek istedim. Eşimin haberi var ve beni çok destekliyor. Kendime zaman ayırmak istedim, ev gezmelerindense burada sevdiğimi bir işi yapmayı tercih ettim” diye konuştu.

44 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Aslan ise, “Çocuklarımla beraber yaşıyorum. İlkokuldan beri benim resme merakım var. Çocuklar büyüyünce, resim kursuna yazılmak istedim. Kursa geldim. Resim yapınca mutlu oluyorum, huzur buluyorum. Ev işlerinin yanında resim de yapıyorum. Eşimin haberi var, o bana çok destek oluyor” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Diyarbakırlı kadınlar, ev işi yerine hobilerine yöneldi

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail