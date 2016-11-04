Diyarbakır’da hain saldırı: 8 şehit

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK’nın üstlendiğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’da emniyete düzenlenen bombalı saldırıda 2’si polis 8 kişinin şehit olduğunu, 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.



Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde içerisinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına saat 08.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı yapıldı.

Saldırıya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “Sabah 08.00 civarında Diyarbakır’da bölücü terör yapacağını yaptı, alçak, iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Çevik Kuvvet’in konuşlandığı noktaya, vatandaşların da işine giden, okuluna giden, çocukların olduğu bölgede bir bomba yüklü araç patlatıldı. Şu ana kadar 8 vefat var. 2 polisimiz var, bir teknisyen olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumdadır. Bir terörist de ölü ele geçirilmiştir. Hastanede tedavileri süren 100’ün üzerinde yaralıdan 93’ü taburcu olmuştur, 7’si hala tedavi altındadır. Sayılar değişebilir. Şu an itibarıyla bu durumdadır. Bir kez daha terörü şiddetle lanetliyoruz. Diyarbakır’da hiçbir şeyden haberi olmayan masum vatandaşlarımıza ve şehrin güvenliğini ve huzurunu sağlayan polislerimize karşı yapılan bu insanlık dışı alçakça saldırıyı milletçe lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullandı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ SALDIRIYI PKK’NIN ÜSTLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü PKK’nın üstlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, vatandaşların ve öğrencilerin oldukça yoğun olarak bulunduğu bir bölgede saat 07.53’te saldırı yapıldığı anımsatılarak, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca üstlenilen, bomba yüklü araçla bir patlama gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.” denildi.

PATLAMADAN SONRA GÖZALTINDAKİLER BAŞKA YERE NAKLEDİLDİ

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesinde Aydın Arslan Bulvarında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik saldırıda yaralananlar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Patlamanın hedefi olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çeşitli suçlardan gözaltında bulunan şüphelilerin ise saldırıdan sonra Silvan yolundaki Polis Okuluna nakledildiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki patlamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, patlama haberinin ardından sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u telefonla aradığı belirtildi.Erdoğan’ın olayla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi.

KURTULMUŞ: TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’daki terör saldırısını lanetleyerek, “Terör örgütleriyle ilgili, iltisaklı kim varsa hesabı sorulacaktır.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Bağlar’daki terör saldırısının alçakça olduğunu belirtti.

Saldırıyı lanetleyen Kurtulmuş, “Teröre teslim olmayacağız. Terör örgütleriyle ilgili, iltisaklı kim varsa hesabı sorulacaktır.” vurgusu yaptı.

1 TONUN ÜZERİNDE PATLAYICI

Olay yerinde güvenlik güçlerince yapılan incelemede, saldırının patlayıcı yüklü minibüsle düzenlendiği belirlendi.Saldırıda bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.

Patlamanın şiddetiyle olay yerinde çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü.

Olay yeri inceleme ile AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

BU YIL DİYARBAKIR’DA PATLAYAN BOMBALAR

Güneydoğu Anadolu’nun en önemli kenti Diyarbakır, son bir yılda terör örgütü PKK tarafından birçok kez hedef alındı.

14 Ocak 2016

Çınar ilçesinde, içinde polis lojmanının da bulunduğu Emniyet Müdürlüğü binasına PKK’lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. İkisi bebek, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6’sı polis, 8’i polis yakını olmak üzere 39 kişi yaralandı.

31 Mart 2016

Diyarbakır otogarı yakınlarında polis servisine yönelik bombalı saldırıda 7 polis şehit oldu. 13 polis ile 14 sivil yaralandı. Saldırıyı PKK düzenledi.

12 Mayıs 2016

Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK’lılara ait bomba yüklü bir kamyonun patlatılması sonucu 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2016

Çınar ilçesinde Bölge Trafik Müdürlüğü’ne PKK’lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 polis memuru şehit oldu, biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

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