Diyarbakır’da dev operasyon

Diyarbakır’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bombalı saldırı hazırlığında olanlar da var.



Diyarbakır’da terör örgütü IŞİD’a yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken Tevhid Kitapevi’nin kepenkleri kırılarak açıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

21 ADRESE ANİ BASKIN

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik merkez Bağlar ile Kayapınarilçelerinde bulunan 25 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyon düzenlenecek ev ve iş yerlerinin çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri alınmasının ardından belirlenen adreslere giren polis, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden bazılarının bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

TEVHİD KİTAPEVİ DE BASILDI

Öte yandan, 25 adres arasında bulunan merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Tevhid Kitapevi’ne de operasyon düzenlendi. Polis, kitapevinin kepenklerini kırarak, içeriye girdi.

Operasyonda, silah, örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da ele geçirildi.

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