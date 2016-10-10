Diyarbakır’da cinsel istismar davası başladı

Diyarbakır’da, 25 yaşındaki öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğrayan 7 yaşındaki 4 öğrencinin ifadeleri kan dondurdu. Öğretmen için 48 yıl hapis istendi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yaparken 4 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen Mayıs ayında tutuklanan öğretmen A.D. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli A.D. hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“CİNSEL ORGANINI DEFTERLE KAPADI”

Olay tarihinde çocuklarının durumunu sormak için okula giden bir ailenin şüphelinin sınıfına girdiklerini belirten savcı, A.D.’nin bu sırada mağdur çocuklardan biri ile yalnız olduğunu kaydetti. Sınıfa giren velilerin küçük mağduru şüphelinin kucağında gördüğünü ifade eden savcı, bunun üzerine telaşlanan A.D.’nin mağduru yere indirdiğini, bu sırada da cinsel organının olduğu kısmı defter ile kapattığını kaydetti.

“VELİLERLE KEKELEYEREK KONUŞTU”



Panikleyen şüphelinin, mağdurun eteğinin fermuarını çektiğini ve sınıfa giren velilerle kekeleyerek konuştuğuna dikkat çeken savcı, sınıftan çıkan velilerin arka tarafa geçip pencereden baktığında, şüphelinin pantolonunun fermuarını çektiğini gördüklerini söyledi. Velilerin durumu okul yönetimine bildirdiği, okul yönetiminin ise polise ihbarda bulunduğunu kaydeden savcı, bunun üzerine soruşturmaya başlandığını ifade etti.

ÇOCUKLAR TACİZİ ANLATTI

Soruşturma kapsamında 7 yaşındaki mağdurların ifadelerinin alındığını belirten savcı, küçük öğrencilerin şüpheliyi kötü bir öğretmen olarak tanımladıklarını kaydetti. İddianameye yansıyan ifadelerinde, öğretmenlerini sevmediklerini söyleyen mağdurlar, “Çocukları kucağına alıp, öpüyor ve ısırıyor. Bir kızı kucağına alıp, karnına dokundu. Bu kötü bir dokunmaydı. Küçük kız rahatsız oldu. Teneffüs sırasında elini bir kızın külotlu çorabının içine sokarak canını acıtacak şekilde taciz etti” dediler.

“BABA ŞEFKATİYLE YAKLAŞTIM”

Şüphelinin alınan savunmasında, mağdurlara baba şefkatiyle yaklaştığını, kanı kaynadığı zaman onları yanaklarından öptüğünü, ancak cinsel istismar kastının bulunmadığını söylediğini belirten savcı, mağdur ailelerinin ise, A.D.’den şikayetçi olduğunu kaydetti.

“ÇOCUKLAR KISMEN ANLATABİLDİ”

Mağdur çocukların yaşları çok küçük olduğu için kendilerine yapılan cinsel davranışları tam olarak algılayamadığını kaydeden savcı, utandıkları ve çekindikleri için olayları kısıtlı ve kısmen anlatabildiklerini kaydetti. Şüphelinin zaman içerisinde birden fazla kez cinsel istismar eylemlerinde bulunduğunu vurgulayan savcı, A.D.’nin cezalandırılmasını istedi.

YARGILAMA BAŞLAYACAK

İddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Kaynak : DHA

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