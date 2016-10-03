Diyarbakır turizmi kadınlardan sorulacak

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile TOBB Diyarbakır Kadın Girişimcileri Kurulu tarafından hazırlanan ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Diyarbakırlı kadınları turizm sektöründe girişimci ve yönetici olmaya yönlendirecek olan ‘Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi’ ile Diyarbakır turizmine artık kadın eli değecek.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile TOBB Diyarbakır Kadın Girişimcileri Kurulu tarafından hazırlanan ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Diyarbakırlı kadınları turizm sektöründe girişimci ve yönetici olmaya yönlendirecek olan “Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi’ ile Diyarbakır turizmine artık kadın eli değecek.

Diyarbakır Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda başlayan “Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi” açılışına Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve 100 kursiyer katıldı. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, daha önce 122 girişimci kadına yönetici eğitimi verdiklerini, üye ve girişimci kadınlardan gelen talepleri dikkate alarak, Diyarbakır Ticaret Borsası ile bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

“Turizmin gelişimine fayda sağlayacak”

Akyıl, proje ile 100 girişimci kadına turizmde kadın girişimciliği ve yöneticiliği konusunda eğitim vereceklerini belirterek, “Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın finanse ettiği projemizin konusu olan eğitim bir danışmanlık firması tarafından verilecektir. Üyelerimizin ve girişimci kadınlarımızın bu eğitimden azami şekilde faydalanıp işletmelerine yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bununla birlikte bu projemiz kentimizde turizmin gelişmesine de faydalı olacaktır. Tarihi ve kültürel özelikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olan ilimizde girişimci kadınlarımızın kapasitesinin artırılması ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi için gerekli olan temel ihtiyacın eğitim olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Hizmet kalitesi yükselecek”

Daha sonra konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil ise tarihi ve kültürel özelikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olan kentte, uygulanacak bu proje ile kadın girişimci sayısının artacağına ve işletmelerde hizmet kalitesinin yükseleceğine inandıklarını aktardı. Yeşil, şunları kaydetti:

“Bölgemizde ve özellikle ilimiz de maalesef iş dünyası içerisinde iş kadınlarımızın sayısı yeterli değildir. Bu tür eğitimler girişimci kadınlarımızın iş hayatına daha aktif bir şekilde katılmalarına ve başarılı olmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Girişimci kadınlarımızın bu eğitimi titizlikle takip edeceklerini umuyor, projenin hayata geçmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımı kutluyor, eğitim alacak tüm kursiyer arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Karacadağ Kalkınma Ajansı’na projeye vermiş olduğu destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum”.

Yapılan konuşmaların ardından danışmanlık merkezi eğitmenlerinden Dr. Işıl Keskin Şahan ile Soner Şahan Turizm Hizmet Sektöründe Vizyoner Kimlik, Girişimcilik ve Liderlik, İletişimin Davranışsal Çerçevesi konularında eğitim vermeye başladı.

Dört gün sürecek olan eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere turizm hizmet sektöründe girişimcilik sertifikası verilecek.

Kaynak : İHA

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