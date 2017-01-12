Diyanet İşleri, çocuk istismarına karşı harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuk istismarının önüne geçmek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek amacıyla, bünyesindeki 64 bin din adamına, ‘çocukluk döneminde mahremiyet eğitimi’ verdi.



Bu eğitimle ilgili, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu pilot il seçildi. Bu illerde din görevlileri, köy kahveleri dahil bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Eğitimlerde, büyüklere, “Gelişim dönemleri dikkate alınarak, yaşına uygun bir dille çocukta mahremiyet bilinci oluşturulmalı” bilgisi verildi.

Mahremiyet eğitiminde din adamları, özetle şu bilgilendirmeleri yapıyor:

‘ŞAKASI OLMAZ’

– Çocuk üzerini değiştirirken yalnız olması gerektiğini kavramalı.

– Mahrem bölgeler, sevgi ve şaka objesi olarak kullanılmamalı.

– 3-4 yaşından itibaren çocuklar bir başkasının odasına girerken izin istemeyi öğrenmeli.

– Çocukların odalarına girerken de büyükler izin istemeli.

– Mümkünse ilkokul dönemiyle birlikte kız ve erkek çocukların odaları ayrılmalı.

– Çocuğa ‘sen özelsin, senin özeline de herkes saygı göstermeli’ mesajı verilmeli.

İŞTE KRİTİK SORULAR

DİYANET İşleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile de bir çalışma yaparak, öğrencilere “merhamet ve mahremiyet” konusunda eğitim vermeye hazırlanıyor. Bu eğitimlerde mahremiyetin anahtarının “Hayır” diyebilmek olduğunun altı çizilecek ve aşağıdaki gibi sorularla mahremiyetin nasıl sağlanacağının eğitimi verilecek:

– “İnternette tanımadığınız biri ‘Adını, adresini verir misin’ dedi. Ne cevap verirsiniz?”

– “Kıyafetlerinizi değiştirmek için odanızın kapısını kapattınız. O sırada biri geldi, ‘Kapıyı açar mısın’ dedi. Ona ne dersin?”

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