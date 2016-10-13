Diyabet hastası çocuklar için kermes düzenlediler

Nilüfer’de bulunan 40 kadın derneği Tip 1 diyabetli çocuklar yararına kermes düzenledi. Sosyal sorumluluk örneği olan kermesten elde edilen gelirle diyabetli çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Nilüfer Belediyesi, anlamlı bir kermese ev sahipliği yaptı. Nilüfer’de bulunan 40 kadın derneğinin katılımıyla “Nilüfer Kadın Dernekleri 2. Yardım Kermesi” düzenlendi.

Tip 1 diyabet hastası çocuklar yararına düzenlenen kermeste kadın derneklerinin üyeleri, evlerinde yaptığı birbirinden lezzetli ürünleri Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde satışa sundu. Öğle arası düzenlenen kermese Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Işık ve belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Çorba, ev yemekleri, hamur işleri, keşkek, yaprak sarması ve tatlı gibi farklı tatların satışa sunulduğu kermeste ürünler kısa sürede tükendi. Sosyal sorumluluk örneği olan kermesten elde edilen gelir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Eren tarafından belirlenen 18 yaş altındaki diyabet hastası 20 çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak.

Nilüfer’de bulunan kadın dernekleri daha önce de yardım kermesi düzenlemiş ve bu kermeste elde edilen gelirle yardıma muhtaç çok sayıda vatandaşın ihtiyacı giderilmişti.

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