Dışişleri o iddiayı yalanladı
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada “Terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türk savaş uçaklarınca 3 sivilin öldürüldüğüne dair bazı yabancı haber portallarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada “Terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türk savaş uçaklarınca 3 sivilin öldürüldüğüne dair bazı yabancı haber portallarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.