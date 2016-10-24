Dışişleri o iddiayı yalanladı
24 Ekim 2016  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada “Terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türk savaş uçaklarınca 3 sivilin öldürüldüğüne dair bazı yabancı haber portallarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.


Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada “Terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda Türk savaş uçaklarınca 3 sivilin öldürüldüğüne dair bazı yabancı haber portallarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

About the Author :

Related News

Leave a reply