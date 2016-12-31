Dinçspor’un sultanlarından yeni yıl hediyesi

Mudanya Belediyesi Dinçspor Bayan Hentbol Takımı, kendi sahsında ağırladığı Gazi Pasifikspor Kulübü’nü üstün oynadığı karşılaşmada 53-28 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

Türkiye Deplasmanlı Bayanlar 1.Liginde mücadele eden Mudanya Belediyesi Dinçspor Bayan Hentbol Takımı, kendi evinde ağırladığı Ankara temsilcisi Gazi Pasifikspor Kulübü’nü baştan sona üstün götürdüğü maçta 53-28 mağlup etti. Mudanya Spor Salonu’nda Umut Şanlı ve Ahmet Çağrı Çıvracı hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmayı Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Akın Poroy ve Metin Şen, Dinçspor Kulübü Başkanı Erkan Altıntaş’ın yanı sıra Mudanyaspor Kulübü Başkanı Hikmet İlhan ve yönetimi ile Mudanyalı sporseverler takip etti.



DİNÇSPOR BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Tarihi Mudanya Bandosu’nun marşları ile destek verdiği karşılaşmaya hızlı başlayan Dinçspor’un sultanları maça üstün bir oyunla başladı. Hızlı hücumlarla gol yollarında etkili olan Dinçspor ilk on beş dakikayı 15-9 önde kapattı. Ankara temsilcisi maça ağırlığını koymaya çalışsa da Dinçspor kontrolü elden bırakmayarak rakibine üstünlük şansı vermedi. Dinçspor ilk yarıyı 28-13 önde bitirdi. İkinci yarıda da takım halinde rahat bir oyunla mücadelesini sürdüren Dinçspor, karşılaşmayı 53-28 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

MAÇ SONU DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşan Sultanlar, Kulüp Başkanı Erkan Altıntaş’a da doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Sahanın içerisine getirilen pasta ile doğum gününü kutlayan Altıntaş, oyuncularına teşekkür etti. Antrenör Ali Karayörük kendilerini destekleyen Mudanyalılara teşekkür ederken, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Dinçspor’dan 13 golle Sırp oyuncu Maria Gribic oldu.

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