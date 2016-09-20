Dilan’ın katillerine müebbet

ADANA’da kardeşi ve 2 kuzeni tarafından erkek arkadaşı ile yüzleştirilmek istendiği sırada sulama kanalına atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Dilan Biçen’in davasında sona gelindi. Mahkeme savcısı, genç kızın kardeşinin ağırlaştırılmış ömürboyu, 2 kuzeninin ise ömürboyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.



Olay, 2 Ağustos 2012’de Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Dilan Biçen, aynı mahallede oturan Yunus U. ile arkadaşlık yapmaya başladı. İddiaya göre Dilan’ın erkek arkadaşı olduğunu öğrenen kardeşi 21 yaşındaki Recep Biçen ablasını, “Babamız 3 yıl önce öldürüldü. Hasım sahibi insanlarız. Erkek arkadaş hoş olmaz” diyerek uyardı. Dilan ise sevgilisinin öldürülmesinden korkup, kardeşine erkek arkadaşı olmadığını söyledi. Recep Biçen ablasına inanmayıp sevgilisini araştırmaya başladı. Ablasının sevgilisinin Yalçın U. olduğunu öğrenen Recep Biçen, ablası ile Yalçın U.’yu yüzleştirmek istedi.

SEVGİLİYE DAYAK, KAÇAN DİLAN’A KURŞUN

Amca çocukları Mehmet Şerif Biçen (27) ve Hasan Biçen (22) ile Recep Biçen ablasının sevgilisi Yalçın U.’yu evinden alarak Dilan ile yüzleştirmek için Levent Mahallesi’ndeki sulama kanalının kenarına götürdü. Yüzleşme sırasında Recep Biçen, kuzenleriyle birlikte Yalçın U.’yu dövmeye başladı. Bunu gören Dilan Biçen kaçmaya başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre Recep ve kuzenleri, “Dilan kaçma, dur yoksa seni öldürürüz” diye bağırdıktan sonra 3 el silah sesi duyuldu. Daha sonra Dilan sulama kanalına düştü. Dilan’ın cesedi 5 kilometre uzaklıktaki bulundu. Yapılan ön otopside genç kızın suda boğularak öldüğü saptandı.

TÖREDEN DAVA AÇILDI

Olay sonrası Recep Biçen ile iki kuzeni Dilan Biçen’in ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı, Recep Biçen ve 2 kuzeni hakkında 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nDe ‘töre saikiyle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet Şerif Biçen şunları anlattı:

“Yalçın U.’yu konuşacağımızı söyleyip, yanımıza çağırdık. Dilan’la arkadaşlıklarını inkar etti. Yalçın’a ciddiyse Dilan’ı istetmesini söyledik. Recep de yüzleştirme için Dilan ve kızkardeşi A.’yı olay yerine getirdi. Recep’e arkadaş olmadıklarını söyleyince o da tepki gösterip, ‘Bir daha seni Dilan’ın yanında görmeyeceğim’ dedi. Çocuk kaçtı. Dilan ağlıyordu. Recep arkasından koştu. Dilan kendisini suya attı. Ben ve Recep atladık ama kurtaramadık. Yalçın’ı da öldürmeye çalışmadık.”

Diğer sanıklar da benzer savunmalar yapıp suçlamaları kabul etmedi.

YARGILAMADA SONA GELİNDİ

Yargılamada sona gelinince mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Dilan’ın kardeşi ve kuzenlerinin kendisine zarar vereceklerini düşünerek bulundukları yerdeki sulama kanalına çaresizlik nedeniyle atladığını, ancak yüzme bilmemesi nedeniyle suda boğularak öldüğünü belirterek 3 sanığın da Dilan’ı ‘Cebir ve tehdit yoluyla intihara mecbur’ ettiklerini kaydetti. Savcı, genç kızın kardeşi Recep’in ağırlaştırılmış ömürboyu, kuzenleri Mehmet Şerif ve Hasan’ın ise ömürboyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma karar verilmesi için ertelendi.

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