Dikkat! Havalar soğuyacak

Türkiye sıcak havalara veda ediyor. Hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Ayrıca, bu gece ve yarından itibaren yurdun büyük bir bölümünde yağış var.



Kışlıkları hazırlamanın vakti geldi, sonbaharın ilk yağmurları geliyor. Bu gece ve yarın ülkenin genelinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli yağmur var. Yağışın yanı sıra rüzgar da kuvvetli esecek.

Balkanlar’dan gelen bu yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar çarşamba-pazar arasında 8-10 derece azalacak, 19-25 derece aralığına inecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu,Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Edirne, Kırklareli, Antalya il geneli ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul, bu gece ve yarın kuvvetli sağanak yağmurlu. Yarın 25, çarşamba 24, perşembe 20 derece olacak. Yağışın 3 gün sürmesi bekleniyor.

Ankara da 3 gün yağmurlu… Yarın 26, perşembe 24, perşembe 20 derece.

İzmir’de, bu gece kuvvetli yağmur var, yarın 26, perşembe 25 derece.

Yağışlar çarşamba ve perşembe Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çok şiddetli olacak.

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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