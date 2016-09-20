Dikkat! Haftaya bitiyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında kredi kartı taksit sayısında düzenleme çalışmasında sona gelindi. Canikli, uygulamanın gelecek hafta yürürlüğe gireceğini duyurdu.



Daha önce market alışverişinde taksit kaldırılmıştı. Şimdi 3 taksit gelebilir. Şu an cep telefonu, restoran, akaryakıt ve gıda harcamalarının taksitlendirilmesi yasak.

Elektronik, mücevher, telekomünikasyon 6, beyaz eşya ve mobilyada ise 9 taksit yapılıyor. Uygulama ile bu sayıda artacak.

AMAÇ PİYASAYI RAHATLATMAK

Bu uygulamanın amacı döviz açığına yol açmadan iç piyasayı rahatlatmak. Piyasanın canlandırılması noktasında yerli ürünlerin teşviği de dikkate alınarak, ithalatı ve cari açığı artırmayacak şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısı artırılacak.

Bu sayede ticareti, alışverişi hareketlendirecek bir adım atılmış olacak. Ancak ithalata dayalı mal ve hizmetlerin tüketilmesinde bireysel kredi çerçevesinde bu genilmee uygulanmayacak.

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