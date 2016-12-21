Dikkat! BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.



Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).

İDO’nun sitesinden yapılan açıklamaya göre ise iptal olan seferler şu şekilde:

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy, 12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa ve 18.45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma.

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