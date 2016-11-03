Dijital Dünyanın öncü kadınları dijitalleşmenin tüm bileşenlerini anlattı

Dijital sektör profesyonellerini bir araya getiren Dijital Topuklar Zirvesi’nde dijital dünyanın fikir önderleri, sosyal medyanın birleştirici gücünden dijital dünyada oyunun kurallarına kadar dijitalleşmenin arkasındaki tüm dinamikleri konuştu.

Bu yıl ilki gerçekleşen Dijital Topuklar, dijital dünyanın ilham veren kadınlarını buluşturdu. Türk Ekonomi Bankası’nın zirve partnerliğinde gerçekleşen zirvede, sosyalleşmeyi yeniden tanımlayan dijital dünyanın aktif sesleri kadınların başarılarının sırları ve sosyal medya kullanımlarına dair çarpıcı veriler paylaşıldı.

TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal zirveyle ilgili, “TEB olarak, TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara özel çözümler geliştiriyoruz. Biz, kadınların bir arada olarak sinerji oluşturduğu ortamların ciddi bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Dijital dünya da bu birlikteliğin yaratıldığı alanlardan biri. Bu kapsamda Dijital Topuklar Zirvesi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dijitalleşen Dünyanın Galibi: Kadınlar

Araştırmalar kadınların, sosyal mecralarda erkeklerden daha aktif olduğunu ve günün her anı bildirimlere geri dönüş yaptıklarını söylüyor. Kadınlar internetteki paylaşımların %62′sinin kaynağını oluşturuyor ve erkeklere oranla %8 daha fazla arkadaşa sahipler. Üstelik kadınlar, erkeklere nazaran daha fazla haberi tüketip yayma eğilimindeler.

“Dijital Dünyada Kadın” oturumunda dijital mecraları hayatlarının bir parçası haline getiren girişimci kadınlar bir araya geldi. Evmanya.com’un kurucusu Aslı Yaşasın Öztap, TurkishWIN’in kurucusu Melek Pulatkonak, sosyal medya kanaat önderi ve IAMNOTBASIC markasının yaratıcısı Meriç Küçük, sosyal medya kanaat önderi ve YouTuber Merve Özkaynak ve Refika’nın Mutfağı’nın kurucusu Refika Birgül başarılarının arkasındaki sırları aktardı.

“Dijital Oyunun Kuralları, Ticari ve Etik Boyutu” isimli ikinci oturumda kampanya odaklı kurgu yapmayan samimi paylaşımların önemi ön plana çıktı. Çizenbayan bloğunun yazarı ve sosyal medya kanaat önderi Elif Tanverdi, Digital Stylist dijital iletişim ajansının kurucu ortağı Fatmagül Güzel, Vitringez.com’un kurucu ortaklarından Natali Yeşilbahar, Tavsiye Kanalı, TavsiyeEvi ve TavsiyeMelekleri.com iş modellerinin kurucu CEO’su Renan Tavukçuoğlu dijital yayıncı kadınların iş modelleri ile dijital alandaki tüm oyuncuların rollerine ve takipçilerin beklentilerine ışık tuttu. TEB Kobi Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal, Dijital Topuklar ile birlikte Twitter’da düzenledikleri kadın patronların dijitali kullanımına ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.

“Sosyal Medyanın Birleştirici Gücü” isimli oturumunda sosyal mecralarda kadınların güvenliği için önem arz eden temel politikaların yanı sıra dijital kimlik oluşturmanın önemine vurgu yapıldı. Twitter Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Emine Etili, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Nilay Erdem ve GoDaddy EMEA ekibinde Pazarlama Direktörü Selina Bieber sosyal medyadaki kadın kullanıcılar ile ilgili veriler paylaşarak ufuk açıcı sohbetlere imza attı.

Dijital dünyadaki linç kültürünün içerik üretimine etkisi üzerine, Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sosyal Medyada Kalbini Korumak” oturumunda ise sosyal medya kanaat önderi Berrak Tuna, Terapi Defteri kitabının yazarı Uzman Klinik Psikolog Deniz Bolsoy Erdem, Tarafsız Çalışan Anneler Platformu ile Kadın Birliği Platformu kurucusu ve Kadının Fenni isimli kitabın yazarı Avukat Feyza Altun söz aldı. Oturumda fikir hürriyeti ve linç arasındaki ince çizgiye değinilirken, anonim kimlik yaratmanın eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli etkileri üzerinde duruldu.

Günün son oturumunda ise dijital dünyanın içine doğan nesil ve dijital dünyayla sonradan tanışan neslin ortak noktaları konuşuldu. Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Geleceğin Dijital Kadınları” oturumunda Fide Okulları’nın kurucusu Ali Koç, teknolojikanneler.com sitesinin kurucu ortaklarından Derya Divrikli Gül, Öğretmen Liderliği Projesi kurucusu, danışman ve köşe yazarı Dr. Özgür Bolat teknolojinin nesiller arası iletişimde kullanımına ilişkin sohbetlere imza attı.

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