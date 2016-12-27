Didimli kadınlar hayatla başa çıkmayı öğrendi

Didim Belediyesi tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadınlara hayatla başa çıkılması noktasında tüyolar verildi.

Didim Belediyesi kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında açtığı kurslarla kadınlarımıza istihdam ve hobi imkanı sunuyor. Açılan kurslara katılan kadınlara eğitimlerin yanında kişisel gelişimlere yönelik de eğitimler alıyor. Belediye Düğün Salonunda düzenlenen ve 85 kişinin katıldığı eğitimin konusu ise “Hayatla Başa Çıkmak” oldu.

Eğitmen Neşe Akar’ın uygulamalı anlatımıyla hayatta karşılaşılan zorluklarla nasıl mücadele edileceği izlenecek yol ve yöntemler ve iletişim noktasında tüyolar verildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail