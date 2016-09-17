Devletten evlenecek çiftlere 40 bin TL destek

Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet destek sağlayacak. Hesap açtıranlar, çeyiz için 5 bin, konut için de 15 bin lira katkı alabilecek. Çiftler böylece 40 bin liraya varan devlet desteğine kavuşacak.



Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı. Birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut hesabı için 15 bin liraya varan katkı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2’ye katlayabilecek. Çeyiz hesabı katkısı ve konut hesabı katkısı ile çiftler böylece 40 bin liraya varan devlet desteği alabilecek. Nisan ayında başlayan çeyiz hesabının ardından ağustos ayı sonunda da konut hesabı için start verildi.

“ÇEYİZ HESABI”

1- TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek.

2- Düzenli ödeme gerekiyor. Alt sınır 100 lira, üst sınır bin lira.

3- Katılımcı, sadece bir kez 15 bin lira yatırabilecek.

4- Aylık ödeme planı seçilmişse 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödeme aksatılmamalı.

5- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10’u; 48-59 ay arası olanlar yüzde 15’i; 60 ay ve üzeri olanlar için yüzde 20’si kadar devlet katkısı alacak.

“KONUT HESABI”

1- Devlet katkısından yararlanarak ev almak isteyen vatandaşların TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor.

2- Devlet katkısından yararlanmak için konut alım tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek. Ödemeler 3’er aylık dönemler halinde de yapılabilecek. Bu durumda 3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL yatırılabilecek.

3- Katılımcı, devlet katkısı ödemesi için ev alım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya başvuracak.

4- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15’i (ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemeyecek): 48-59 ay olanlar yüzde 18’i (ödenecek tutar 14 bin lirayı geçemeyecek): 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20’si (ödenecek tutar 15 bin lirayı geçemeyecek) kadar devlet katkısı alacak.

Yeni getirilen sistemle artık evlenecek gençlere hem çeyiz hem de konut yardımı yapılacak. Toplam miktar 40 bin lirayı bulacak.

Kaynak: Takvim

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