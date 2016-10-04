Devletin zirvesi Akdağ’ın oğlunun nikahında buluştu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlu Ramazan Akdağ, Hafsa Nur Bozkurt ile evlendi. Nikahı Melih Gökçek kıydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım şahit oldu.

Devletin zirvesi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlunun düğününde buluştu. Bakan Akdağ’ın oğlu Ramazan Akdağ, Hafsa Nur Bozkurt ile evlendi.

NİKAHI MELİH GÖKÇEK KIYDI

Akdağ ve Bozkurt çifti, ATO Congresium’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gelinin dedesi Ahmet Namlı yaptı.

ERDOĞAN, EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın ardından evlilik cüzdanını gelin Hafsa Nur Bozkurt’a verdi.

Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ın eşiSemiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail