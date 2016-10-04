Devletin zirvesi Akdağ’ın oğlunun nikahında buluştu
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlu Ramazan Akdağ, Hafsa Nur Bozkurt ile evlendi. Nikahı Melih Gökçek kıydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım şahit oldu.
Devletin zirvesi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlunun düğününde buluştu. Bakan Akdağ’ın oğlu Ramazan Akdağ, Hafsa Nur Bozkurt ile evlendi.
NİKAHI MELİH GÖKÇEK KIYDI
Akdağ ve Bozkurt çifti, ATO Congresium’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.
ERDOĞAN VE YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gelinin dedesi Ahmet Namlı yaptı.
ERDOĞAN, EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın ardından evlilik cüzdanını gelin Hafsa Nur Bozkurt’a verdi.
Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ın eşiSemiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.