Devlete yük olmamak için sosyal yardımları istemedi

Asırlık Ahmet Dede, “Ben yaşayacağım kadar yaşadım, devlete yük olmak istemiyorum” diyerek sosyal yardımları geri çeviriyor.



Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Yukarı Karacaören Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Ahmet Şehirli, devlete yük olmamak için ne yeşil kart kabul ediyor, ne yaşlılık aylığı ne de sosyal yardım. “Ben yaşayacağım kadar yaşadım, önemli olan devletin yaşaması” diyerek devletten hakkı olduğu halde yaşlılık aylığı dahil sosyal yardımları kabul etmeyen Şehirli, “Dedemden gördüğüm şekilde yaşayarak doktora gitmiyorum. Dağda kendiliğinden otayan ineklerimiz sayesinde aç açık da değiliz. Devlete yük olmaya gerek yok” dedi.

“Ben İyiyim Devlet Zor Durumdakilere Baksın”

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in de hemşerisi olan Menderes’in Köyü Çakırbeyli sağlık Ocağı’na kayıtlı olan 92 yaşındaki Ahmet Şehirli için devlet, hiçbir geliri ve sağlık güvencesi olmadığı yeşil kart hazırlayıp gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen görevlilerin kendisine teslim etmek istediği yeşil kartı kabul etmeyen Ahmet Şehirli, “Devletimiz düşünmüş, benim daha rahat yaşamam için bana yeşil kart çıkartmış. Fakat teslim almadım. 92 yaşındayım ama Allah’a şükür sağlığım yerinde, sürekli doktora gidip devlete yük olmak da istemiyorum. Her gün Sabah seher vaktinde kalkıyorum. Namazımı kılıp bir süre kendime göre vazife ve spor yaptıktan sonra biraz daha dinleniyorum. Kesinlikle doğal yaşıyorum ve sünnete uygun yaşamaya çalışıyorum. BU sayede sağlıklı kalıyorum. En güzel zenginlik sağlık ve huzur zenginliği. Maddi zenginliğim olmadığı için devletimiz beni düşünmüş ama ben kendimce zengin olduğum için yeşil kart ve sosyal hakları istemedim” dedi.

“En Zoruma Giden bugünü Beğenmeyip Haline İsyan Eden Gençler”

Nüfus cüzdanında doğum tarihi sadece 1924 yazan ancak Cumhuriyetle yaşıt olduğunu belirten Ahmet Şehirli, kıtlık yıllarını da esareti de özgürlüğün ilk yıllarını da dün gibi hatırlıyor. Günümüz gençliğinin ve ülke geleceğinin en büyük sıkıntısının geçmişini unutan bir nesil olduğunu belirten Ahmet Şehirli, “Elin memleketinde çocuklara her şeyden önce tarihi geçmişi öğretiliyor. Bizim memleketimizde çocuklar önce kendi değerlerini küçümseyen değerleri öğreniyor. Bugünün yaşlısı olarak en zoruma giden bugün halini şükretmesi gerekirken isyan eden gençler. Onlara eskiye dayalı bir şey anlatmaya kalktığımızda ‘O eskidenmiş’ deyip geçiyorlar. Belki ömrümün son günlerini yaşıyorum. Ne olur gençler bu ülkenin 1915’ten 1960 yılına kadar olan tarihini iyi öğrensinler. Yoksa bugünün kadir kıymetini bilmeleri imkansız” diye konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail