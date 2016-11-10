Dev Türk bayrağıyla Dolmabahçe’ye yürüdüler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78’inci yıl dönümünde Beşiktaş’ta bin 11 metrelik dev Türk bayrağı ile Dolmabahçe’ye düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 78’inci ölüm yıl dönümünde bin 11 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı saygı yürüyüşü ile anıldı. Barbaros Bulvarı’ndan başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı. Dev bayraklı saygı yürüyüşü havadan da görüntülendi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise binlerce vatandaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da arabalarını durdurup, aşağıya inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, ardından vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.

Şükran Ekmekçi, “Bugünleri gösterdiği için Atatürk’e teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, anlatılması zor ve ben torunlarımı getirdim. 5 buçuk yaşında, bunları görsün ve Atatürkçülüğü yaşasın diye. Onun için geldik, çok mutluyum. Atatürk ilkelerine kayıtsız şartsız bağlı kalmada anne babaya çok büyük görev düşüyor. Çünkü bunlar çok çok önemli” dedi.

“TORUNLARIMIZA, ÇOCUKLARIMIZA BUNLARI HEP GÖSTERİYORUZ”

Yürüyüşe katılan Aysel Gençyağcı ise, “Çok mutluyum, keyifliyim, bugünü yaşamak çok güzel. Torunlarımıza, çocuklarımıza bunları hep gösteriyoruz, öğretiyoruz. Okulda oldukları için çocuklarımı getiremedim ama anlatacağım onlara bugünü. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, kadınlarımızın rahat olmasını Atatürk’ümüze borçluyuz. Onun için bunlara katılmamız lazım, katılacağız da” diye konuştu.

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