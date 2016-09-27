Depresyon tedavisine ilişkin buluşlarını Bozbey ile paylaştılar

Depresyonu yenen molekülü bularak bilim dünyasında önemli bir başarıya imza atan Prof. Dr. Sinan Çavun ve Doç. Dr. M. Sertaç Yılmaz çalışmalarını Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı.



Uludağ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sinan Çavun ve Doç. Dr. M. Sertaç Yılmaz, depresyon tedavisinde tedavi edici molekülü keşfetti.

Yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan proje Avrupa Patenti de aldı. Yapılacak klinik çalışmalardan da olumlu sonuçlar alındığında molekül, tıp dünyasına sunularak tedavi için kullanılacak.

BOZBEY’DEN İNSANLIK ADINA TEŞEKKÜR

Başarının mimarları Çavun ve Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Depresyon tedavisinde önemli gelişmelere yol açabilecek bu buluş için Çavun ve Yılmaz’a teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, “Yalnız Türkiye açısından değil dünya çapında insanlık adına önemli bir çalışma. Yılların birikimiyle Bursa’dan, Nilüfer’den dünyaya yayılacak bu başarı hepimizi gururlandırdı. Bundan sonra kurum olarak üzerimize düşen varsa yapmaya hazırız” dedi.

TÜRK BİLİMİ ADINA ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Prof. Dr. Sinan Çavun da 15 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Deney hayvanlarımız üzerindeki çalışma bitmek üzere. Yakında klinik faz çalışmalarına başlayacağız. Bu süreç uzun ve maliyetli çalışma. Bu çalışmalardan da başarılı sonuç alırsak, 3-5 yıl sonra dünyada sık görülen rahatsızlık için alternatif tedavi imkanı doğurmuş olacağız. Bu hem kendimiz hem de Türk bilimi adına olumlu bir çalışma olacak. Türkiye ve Avrupa’da patenti aldık. ABD’de de patent süreci devam ediyor. Onu da alırsak dünyada gerekli süreci tamamlayarak bu çalışmada söz sahibi olacağız. Bunun güzel tarafı da Uludağ Üniversitesi’nin ilk Avrupa Patenti olması” diye konuştu.

Doç. Dr. M. Sertaç Yılmaz da klinik aşamasına geçip dünya çapında insan sağlığı için bu çalışmayı sunmayı çok istediklerini belirterek, Türk milleti ve hekimleri adına bu alanda ilke imza atmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade etti.

Başkan Bozbey ziyaret sırasında Çavun ve Yılmaz’ı kutlayarak çalışmalarından dolayı başarı plaketi verdi.

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