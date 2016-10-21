Deniz Baykal’dan kritik başkanlık açıklaması

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sistemine destek vererek “Başkanlık değerlendirilmeli.” ifadelerini kullandı.



Yeni Birlik Gazetesi’nin sahibi Avni Özgürel’e konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal “Sistem kaçınılmaz noktaya gelince bunu değerlendirmek gerekir diye bakıyorum. Bu kadar sıkıntıyı yaşadığımız bir dönemin şartları içinde değerlendirmemiz gerekir başkanlık sistemini” dedi.

BAYKAL: BAŞKANLIK, PARTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YER TUTACAK

Deniz Baykal’ın, “CHP bu konuda özündeki, kökündeki projeye sahip çıkan bir anlayışla parti kamuoyunun önünde iddialı bir şekilde yer tutabilmeli. Ben inanıyorum ki başkanlık rejimi partimiz için önemli bir yer tutacak.” sözleri dikkat çekti.

BAYKAL’DAN CHP’YE ELEŞTİRİ

Tartışırken meselenin özünü kaçırmamak gerektiğini dile getiren Baykal, “Terörle mücadelenin neresindeyiz? Terörle mücadeleye destek veriyor muyuz vermiyor muyuz? Bunun neresindeyiz? Paralel devletle mücadelenin neresindeyiz? Sonra dış politika sorunları… Siyasette dürüstlük, ahlak konuları.. Kısacası bu konularda güven veren, inandırıcı bir siyasi duruşu partimiz gerçekleştirebilse inanıyorum ki, başkanlık rejimi partimiz için önemli bir yer tutacak” diye konuştu.

“BU MAKAMIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDE BİR ADAYLA ÇIKABİLİRSEK…”

“Bu makamın gerektirdiği niteliklerde bir adayla çıkabilirsek inanıyorum ki çok ciddi bir sıçrama yapabiliriz” diyen Baykal, “Makamın gereklerini yerine getirebilecek bir adayla çıkabilirsek rekabet edebilecek duruma gelinebilir. Partinin bahsettiğim zafiyetleri karşılandığında rejim değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

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