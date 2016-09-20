Demitaş’a şok! İfadeye çağrıldı

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bakımından davetiye çıkarıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDPEş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, ifadesi alınmak üzere davetiye çıkarıldı.

DOSYALAR İNCELENİYOR

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa’da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

DEMİRTAŞ’IN İFADESİNİN ALINMASI İÇİN DAVETİYE ÇIKARILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan ifadesinin alınması için davetiye çıkardı.

DAHA ÖNCE DE ÇIKARILMIŞTI

Başsavcılıkça daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, HDP milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Sibel Yiğitalphakkında da yürütülen soruşturmalar kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarılmıştı.

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