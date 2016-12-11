Dehşet anlarını böyle anlattılar

Görgü tanıklarından Nihat Yıldız, “Büyük bir patlamayla bir alev topu çıktığını gördük. Bir dakika arayla iki patlama oldu” dedi. Abdullah Çavuş, “Maçtan çıktık, yaklaşık 10 dakika geçmişti, taraftar arabaları hareket etti. Yol açılır açılmaz patlama meydana geldi” diye konuştu.



Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları, olay anını anlattı. Bölgedeki bir restoranın işletmecisi Nihat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda iş yerinin ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Yıldız, “Büyük bir patlamayla bir alev topu çıktığını gördük. Bir dakika arayla iki patlama oldu. Restoranın camları basınçla parçalanıp üzerimize yığıldı.” diye konuştu.

BURSA’DAN GELMİŞTİK

Bir diğer görgü tanığı Abdullah Çavuş ise maç için Bursa’dan geldiklerini belirterek, “Maçtan çıktık, yaklaşık 10 dakika geçmişti, taraftar arabaları hareket etti. Yol açılır açılmaz patlama oldu. Stattan çıkıp yemek için kalacağımız otele girecektik. Camlar basınçla üzerimize saçıldı. Silah sesleri duyduk, otelin içine girip bir köşeye sığındık.” dedi.

Olay sırasında Dolmabahçe’deki bir kafede oturduğunu söyleyen Elif Öztürk de patlamayla birlikte büyük bir alev topunun oluştuğunu anlattı.

Büyük şok yaşadıklarını dile getiren Öztürk “Daha sonra güvenli bir yere geçmeye çalıştık. O korkuyu daha yeni üzerimizden atıyoruz. Bunu yapanlar insan olamaz, hepsine lanet olsun.” ifadelerini kullandı.

POLİS HELİKOPTERLERİ TUR ATIYOR

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bekleyişlerine devam ediyor.

Bombalı saldırıda Gümüşsuyu yokuşu civarındaki toplumsal olaylara müdahale aracı, İETT otobüsleri, dolmuş ve bazı özel araçlar da hasar gördü. Çevredeki kimi binaların da camları kırıldı.

Kara ve denizden güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Gümüşsuyu, Maçka civarında polis helikopterleri de sürekli tur atıyor. Polis ekipleri, bölgeye çıkan yollarda ambulanslar dışında araç ve yaya geçişine izin vermiyor.

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