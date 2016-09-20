Değişime Koşan Kadınlar

24 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Likya Yolu Ultra Maratonu’nda TOG Genç Kadın Fonu koşucuları genç kadınları desteklemek için koşacak.

Gazeteci, yazar ve sunuculuğun yanında wellness eğitmenliği de yapan Ece VahapoğluTOG Genç Kadın Fonu’nu desteklemek için Likya Yolu Ultra Maratonu’nda koşacak.

Likya Yolu Ultra Maratonu, Türkiye’de düzenlenen ilk ultra maraton olan, yüksek mücadeleye dayalı uluslararası bir spor organizasyonudur. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 250 km’lik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşularak 6 etapta tamamlanan Likya Yolu Ultra Maratonu parkuru, zorluk derecesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyadaki başlıca ultra maraton destinasyonları arasında özel bir yere sahiptir.

24 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Likya Yolu Ultra Maratonu’nun 20K kategorisine bu yıl Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu koşucu ekibi “Değişime Koşan Kadınlar” sloganı ile katılacak ve genç kadınların güçlendirilmesi için hayata geçirilicek projeler adına bağış kampanyası yapacaklar.

TOG Genç Kadın Fonu Koşucuları Ne İçin Koşuyor?

Türkiye’de;

Genç kadınlar, kentte ve kampüslerinde sıklıkla sözlü/fiziksel taciz ve tecavüz vakaları ile karşı karşıya kalıyorlar. Genç Kadın Fonu Üniversitelerde Cinsel Taciz temalı yaz kampları yaparak, kadınlarla taciz, ayrımcılık, baskı ve yıldırma mekanizmaları, flört şiddeti ve bunlarla etkin mücadele yöntemlerini konuşuyor.

Her 30 genç kadından 7’si eşinden, sevgilisinden, ailesinden izin alamadığı için istediği zaman kafe / kahve / pastaneye, gezmeye gidemiyor. Genç Kadın Fonu kadınların sosyal hayata katılımları için alan açıyor, yaptığı etkinliklerle yüzlerce kadının hareketliliğini sağlıyor.

15-29 yaş arası genç nüfusun %28’i ne çalışıyor ne de okuyor. Genç kadınlarda bu oran neredeyse iki katı! 15-29 yaş arası genç kadınların yüzde 52’si ne çalışıyor ne de okuyor. Genç Kadın Fonu ürün işbirlikleri ile kadın emeğinin desteklenmesi ile ilgili çalışıyor.

Yılda ortalama 90.000 kız çocuğu anne oluyor. Genç Kadın Fonu Küçük Hibe Programı içerisinde desteklediği projelerde genç kadınların üreme sağlığı ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilmesine destek oluyor.

TOG Genç Kadın Fonu’na Nasıl Destek Olunur?

Likya Yolu Ultra Maratonu’nda Genç Kadın Fonu adına koşacak koşucuların adına bağışta bulunarak fona destek sağlanmaktadır.

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