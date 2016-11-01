Lösemili bir çocuğun hayat hikâyesini işleyecek olan yeni projesi “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin 2 yıl ön hazırlık, 3 yılını ise senaryo yazımı ile geçirdiğini belirten Taş, senaryosunu yazarken, her şeyin daha gerçekçi olması için o hastalığa yakalanan hasta yakınlarından aldığı bilgiler doğrultusunda senaryosunu tamamladığını dile getirdi.

“GİŞE KAYGIM HİÇ OLMADI”

İhsan Taş sözlerini söyle sürdürdü “Hem filmin gelirlerinin bir kısmını, hem de bu konuyla ilgili çıkaracağım “Sihirli Piyano” isimli kitabımın tüm gelirlerini “Lösemili Çocuklara” umut olsun diye, Lösemili çocukların tedavisi için bağışlayacağım. Biz sanata gönül veren insanlar olarak böyle hassas konularda topluma öncülük etmeliyiz” diye konuştu. Filmin çekimlerine 2017’de başlanacağı bildirildi.