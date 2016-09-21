Darina ile Hıdır’ın aşkı sınır tanımadı

Rusya’da avukat olan Rus Darina Vedmidskaya, ülkesinde tanıştığı ve aşık olduğu Hıdır Bulut’tan ayrı kalamayınca Tunceli’nin köyüne yerleşti. İkili köy düğünüyle evlenecek.



Rusya’da üniversiteyi derece ile bitirerek avukat olan Rus Darina Vedmidskaya, ülkesinde tanıştığı ve aşık olduğu Hıdır Bulut’tan ayrı kalamayınca Türkiye’ye gelerekTunceli’nin bir köyüne yerleşti.

AŞKI İÇİN MOSKOVA’DAN TUNCELİ’YE GELDİ

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde yaşayan harita teknikeri Hıdır Bulut (32), 10 yıl önce çalışmak için İstanbul’a yerleşti. İş yerindeki şefi ile birlikte iş için Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Bulut, burada üniversitede okuyan Darina Vedmidskaya (25) ile tanışarak 2 yıl arkadaşlık etti.

Bulut’un bir süre sonra sağlık sorunları sebebiyle Türkiye’ye dönmesinin ardından okulunu dereceyle bitirerek avukat olan Vedmidskaya da sevgilisinin yanına gelmeye karar verdi.

Ülkesindeki yaşantısını ve kariyerini geride bırakan Vedmidskaya, Bulut ile evlenmek amacıyla 3 ay önce Tunceli’ye geldi. Nazımiye ilçesinin Gürpınar köyüne yerleşen Vedmidskaya, köyde Bulut ile organik tavukçuluk ve tarım yapmaya başladı.

Birbirlerine sevgileri sınırları aşan Vedmidskaya ile Bulut, evlenmek için düğün hazırlıkları yapıyor.

“ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI”

Hıdır Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında gittiği Rusya’dan Mart 2016’da Tunceli’ye döndüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

“Bel ve boyun fıtığım beni rahatsız etti oturmaktan. Ben de doğada dolaşmak istediğim, hareket halinde olmam gerektiğini düşündüğüm ve köyümü de sevdiğim için buraya geri geldim. Vedmidskaya da ailesini, arkadaşlarını, kariyerini bırakıp büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek yanıma yerleşti. Köyümüzü çok seviyor, tek sıkıntımız internet erişimi olmadığı için ailesi ile görüşemiyor. Yüzde yüz doğal olduğu için dalından sebzeleri koparıp yemek yapmayı çok seviyor. İkimiz de doğallığı çok seviyoruz. Rusya’da 100 dolar versek bile bu sebzeyi veya bu yumurtayı bu doğallıkta bulamazdık. O da bunun farkında. O da çok büyük bir fedakarlık yaparak dünyanın başka bir yerine hatta köyüne yerleşti. Hayvanlarımız var. Keçi peyniri, ayran ve tereyağını çok seviyor. Köyde internet olmamasına rağmen bu tür şeyler onun köyde kalmasını sağlıyor.”

KÖY DÜĞÜNÜ YAPACAKLAR

Vedmidskaya ile düğün yapıp köyde yaşamayı planladıklarını dile getiren Bulut, “En azından sağlık sorunlarımız yok, doğal besleniyoruz, toprağa basabiliyoruz, güneşi görebiliyoruz. Rusya’da kazandığım parayı burada kazanmasam da olur. Çünkü doğallık açısından Rusya’da olmayıp burada olan birçok şey var. Birbirimizi çok seviyoruz. Düğünümüz kısa süre sonra köyde olacak. Düğünümüze Vedmidskaya’nın anne ve babası da gelmek istiyor.” diye konuştu.

Bulut, Vedmidskaya’nın Türkçe bilmemesine rağmen uyum sorunu yaşamadığını, ailesini, işini, arkadaşlarını ve Moskova’yı özlediğini ancak Tunceli’ye yerleşmekten pişman olmadığını söyledi.

“TÜRK ADETLERİNİ ÇOK SEVDİM”

Darina Vedmidskaya da iki yıl önce tanıştığı Bulut’u çok sevdiğini ifade ederek, “Ancak 3 ayrı kalabildim. Rusya veya burası fark etmez, birlikte olalım yeter. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Bu yüzden düğün tarihimiz net değil. 3 aydır Türkiye’deyim. Hiç Türkçe bilmiyorum, öğrenmek istiyorum. Türk adetlerini çok sevdim, köy düğünü ile evlenmek istiyorum.” dedi.

ORGANİK TAVUKÇULUK YAPIYORLAR

Köyde organik tavukçuluk ve tarım yapan Bulut ile Vedmidskaya, 43 dönüm araziyi beton direkler dikip tel örgülerle çevirdikten sonra bu arazinin 13 dönümünü tavuklara, 11,5 dönümünü de organik tarıma ayırdı. Bulut ile Vedmidskaya, ürettikleri organik yumurta ve sebzeleri ilçede satarak geçimlerini sağlıyor.

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