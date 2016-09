Darbeyi sivil istihbarat önledi

Casusluk iddialarıyla 11 ay Almanya’da tutuklu kaldıktan sonra bırakılan Gergerlioğlu, Erdoğan’ın ‘Darbeyi eniştemden öğrendim’ şeklindeki açıklamalarıyla ilgili, enişteye darbe girişimini bir sivil kişi ulaştırdı.



Casusluk yaptığı iddialarıyla 11 ay Almanya’da tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Taha Gergerlioğlu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Darbeyi eniştemden öğrendim’ şeklindeki açıklamalarıyla ilgili, “Enişteye darbe girişimini bir sivil kişi ulaştırdı. O sivil kişiye de bu haberi verenler MİT mensuplarıdır. MİT her şeyin farkındaydı ve olayları izliyordu” iddiasında bulundu.

2014’TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Muhammed Taha Gergerlioğlu, 17 Aralık 2014 tarihinde gittiği Almanya’da, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) casusluk yaptığı iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Frankfurt’ta 11 ay hücrede tutuklu bulunan eski Başbakanlık görevlisi, yapılan araştırmalar neticesinde bir delil bulunamayınca serbest bırakılmıştı. Şu anda Finansal İstihbarat Uzmanı olanMuhammed Taha Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Darbeyi eniştemden öğrendim’ açıklamalarının ardından yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.



“ENİŞTEYE İHBARI BİR SİVİL KİŞİ KURTARDI”

Erdoğan’ın eniştesine bilgi veren kişiyi açıklayan Muhammed Taha Gergerlioğlu, “Tahminim Hakan Fidan Cumhurbaşkanını aradı ama ulaştırılmadı. Enişteye ihbarı bir sivil kişi ulaştırdı. O sivil kişiye de bu haberi verenler MİT mensuplarıdır” iddiasında bulundu.

“AŞAĞI YUKARI AYDA 15 DEFA DARBE YAPILACAĞI KONUSUNDA İHBAR VARDI”

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili MİT’in olayları izlediğini ifade eden Gergerlioğlu, teşkilata darbe girişimiyle ilgili çok sayıda ihbarının gittiğini söyledi. Taha Gergerlioğlu, “Aşağı yukarı ayda 15 defa darbe yapılacağı konusunda ihbar vardı. Bir emekli hava generali bana da böyle bir ihbarda bulunmuştu. Yani 15 Temmuz 15 Eylül arasında azami askeri en az iki yıl içerisinde bir ihtilalin olacağını söylemişti ve bunun bizzat Cumhurbaşkanına ulaştırılmasını istemişti benden. 15 Temmuz’da vatandaşın ayağa kalkması MİT’in elini kolaylaştırdı. MİT aslında burada bu işin öncülüğünü yapmıştır” şeklinde konuştu.

“GİZLİ KAHRAMAN MİT’TİR”

Muhammed Taha Gergerlioğlu, 15 Temmuz darbe girişimin püskürtülmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) önemine de dikkat çekerek, “MİT her şeyin farkındaydı ve olayları izliyordu. Gizli kahraman MİT’tir. Darbe başarısız olmuşsa MİT’in katkısı büyüktür ama MİT kendisinin reklamını yapmak durumda değildir. MİT’in görev ve yetki alanları daha da artırılmalıdır. Daha da etkin olmalıdır. Her an en hızlı bir şekilde yönetenlere ulaşabilmelidir. Sahada daha etkili olmalıdır, daha güçlü olmalıdır” diye konuştu.

“HAKAN FİDAN HATA YAPSAYDI GÖREVDEN ALINIRDI”

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 15 Temmuz’da Genelkurmay Karargahı’na gittiğini ifade eden Gergerlioğlu, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Hakan Fidan bir ulusal kahramandır. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız, Fidan hata yapsaydı anında görevden alırdı. O ihtilal saatlerinde Genelkurmay’a gidiyor, bir çok yeri arıyor. Bir er gibi çalışıyor. Bir müsteşarın çalışma durumuna baktığımda mükemmel bir çalışma. MİT’e gelen darbe ihbarından sonra kelle koltukta Genelkurmay Başkanlığı’na giden Hakan Fidan büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Tehlikeye rağmen korkmadan, çekinmeden Genelkurmay karargahına gitmesi zaten bir bir kahramanlık örneğidir”.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail