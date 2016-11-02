Darbeyi o isimle birlikte yönetmişler

Adil Öksüz ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini yöneten kişinin Kemal Batmaz olduğu öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin hazırlık toplantılarının yapıldığı evleri kiralayan ve Adil Öksüz ile birlikte Mart ve haziran 2016’da ABD’ye giden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı.

Kemal Batmaz’ın darbe girişimini Kemal Batmaz ile birlikte yönettiği ifade edildi. Batmaz’ın 2016’da ABD’ye 4 kez gittiği belirlendi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail