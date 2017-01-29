Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir’de açılan ilk davada 270 sanık, yarın Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.



İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada yarın 270 sanığın yargılanmasına başlanacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 152’si tutuklu 270 sanık, yarın Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Tamamı TSK’dan ihraç edildi

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in “bir numaralı” sanık olarak yer aldığı iddianamede, 152’si tutuklu 270 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltiliyor.

Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanacak.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar

Ankara’da darbe planının yapıldığı villaları ve adresleri gösteren gizli tanıkların ifadelerinin de askeri darbenin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından planlandığını ve hazırlanan planların onun onayına sunulduğunu kanıtladığı vurgulanan iddianamede, örgüt hiyerarşisinde “Hava Kuvvetleri imamı” olarak kodlanan Adil Öksüz’ün, Ankara’daki villada darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile toplantı yaptığı belge ve bilgilerine yer verdi.

Ayrıca, iddianamede yeni bilgi ve ifadeler doğrultusunda halen firari durumdaki Öksüz’ün, örgütün “Türk Silahlı Kuvvetleri imamı” olduğu bilgisine yer verildi.

“Kuzgun” ve “Şapka” kod adlı gizli tanıkların ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, darbe planının Öksüz tarafından 12 Temmuz Salı günü ABD’ye götürülerek Gülen’in onayının ardından devreye sokulduğu, planın ayrıntılarıyla ele alındığı Ankara’daki villada gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili yapılacakların da konuşulduğu yönündeki beyanlar yer aldı.

MAK timleri önceden kurulmuş

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan MAK timlerinin kuruluşuna ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, daha önce tüm hava üs komutanlıklarında bulunan arama kurtarma timlerinde 2007’den itibaren örgütün hakimiyet kurmaya başlandığına ve tüm karşı çıkmalara rağmen darbe girişimi şüphelilerinden Akın Öztürk’ün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı 2014’te bu timi İzmir ve Konya’da toplayarak örgüt hakimiyetini sağladığına işaret edildi.

“Yurtta Sulh Konseyi 2016’nın ramazan ayında kuruldu”

İddianamede, “15 Temmuz 2016’da saat 22.00 sıralarında ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adı altındaki sözde bir teşekkül tarafından hazırlandığı anlaşılan darbe girişimine kalkıştığı, olay gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahından tüm askeri birliklere gönderilen ‘sıkıyönetim direktifi’ adı altında bildiriyi bağlı tüm birliklere gönderdikleri, Yurtta Sulh Konseyi’nin 2016 yılı ramazan ayı içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönetici kadrosu tarafından kurulduğu anlaşılmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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