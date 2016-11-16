Darbeci subaylar müebbetle yargılanıyor

Adana’da FETÖ’nün darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan 5 eski subay hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin Jandarma Bölge Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik’in de bulunduğu 5 eski subay hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığında görevli 5 subay hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Kurmay Albay Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalanan Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile eski Üsteğmen Hasan Şahna hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’yi kurmak ve üyesi olmak” suçlarından iddianame hazırladı.

Tutuklu 5 eski subayın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca on beşer yıl hapisle cezalandırılmalarının istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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