Darbeci albaydan tuğgenerallere emir

Malatya’da darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’u kullandığı belirlenen Albay Erdemli’nin üstü konumundaki tuğgeneraller Sevgili ve Karataş’a emir ve talimatlar verdiği belirtildi.



Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock”u kullandığı belirlenen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli’nin üstü konumundaki tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş’a emir ve talimatlar verdiği belirtildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay, astsubaylar ve erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, darbe girişiminde yaşananlara ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İddianamede, şüpheli Albay Bahadır Erdemli’nin 15 Temmuz’da “Yurtta Sulh Konseyi”nce hazırlanan sözde emri yerine getirmek üzere, şüphelilerden Yüzbaşı Kemal Keskin ve Kurmay Binbaşı Fatih Kılıç’ın karargaha gelmesini sağladığı ifade edildi.

Erdemli’nin Binbaşı Eyüp Kök, tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş ile şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin konutuna gittiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin Huduti’nin “Karargaha gidelim” demesiyle 2. Ordu Karargahına gelerek Huduti’nin makam odasına girdikleri, akabinde eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un da komutanlık katına geldiği, Adem Huduti’nin odasına Angun ile Erdemli, Sevgili, Karataş ve Huduti’nin emir subayı Sedat Kaya’nın girdikleri aktarıldı.

İddianamede, Huduti’nin telefon görüşmeleri yaptığı, Erdemli’nin odaya sık sık girip çıktığı, bir ara Erdemli’nin Angun ile oda içerisinde tartıştığı, koridorda silah çektiği yer aldı. Bahadır Erdemli ile Avni Angun’un yeniden tartışmaları üzerine Angun’un odadan çıkarak şeref salonuna geçtiği anlatılan iddianamede, Erdemli’nin Mustafa Serdar Sevgili’ye hitaben, “Avni Angun’a kelepçe tak” dediği ancak Sevgili’nin takamayacağını söylemesi üzerine Erdemli’nin kelepçe taktığı, uzun namlulu silahlarla karargah içinde ve dışında dolaştığı belirtildi.

“Darbeden haberi vardı”

Şüpheli Erdemli’nin Yüzbaşı Kemal Keskin’i İnönü Kışlası 2 nolu nizamiyede görevlendirdiği, emir ve talimatlar verdiği, giriş-çıkışı kontrol altında tutmasını istediği aktarılan iddianamede, şu ifadeler yer aldı: “Şüpheli Bahadır Erdemli’nin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan darbeye teşebbüs mesajının gelmesinden önce darbe teşebbüsü yapılacağından haberinin olduğu, bu doğrultuda darbeye teşebbüs eden diğer şüpheliler ile hazırlıkları gerçekleştirdiği, darbeye teşebbüse katılan askerlere emir talimat verdiği, darbede görev alacak kişileri nizamiye, Ani Müdahale Mangası ve diğer yerlerde görevlendirdiği anlaşılmıştır. Ayrıca şüphelinin kendisi albay rütbesinde olmasına rağmen tuğgeneral rütbesinde olan, üstü konumunda bulunan Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş’a emir ve talimatlar verdiği, Ordu Komutanına, makamında darbenin başına geçmesini teklif ettiği, karargah içerisinde silahlı olarak dolaştığı, çatışma esnasında polislere karşı silah kullandığı, Binbaşı Fatih Kılıç’ın karargah içerisinde ölü olarak ele geçirilmesi sürecinde cesedini Hareket Başkanlığı katına sürükleyerek götürdüğü, kan izlerini temizlediği, istihkam ve MEBS Alay Komutanlıklarına telefon açarak emirler verdiği, Kara Havacılık Alay Komutanı Hakan Keleş’i arayarak İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) hazırlanmasını talep ettiği, karargah ve nizamiye kısmından emniyet kuvvetlerine ateş ettiği ve şüphelinin darbe teşebbüsünde aktif rol aldığı, alınan savunmasında da kendisinin Yurtta Sulh Konseyi tarafından verilen emirleri yerine getirdiğini kabul ettiği, şüphelinin ByLock programını kullandığı anlaşılmıştır.”

“İntihar fedaisi” FETÖ’cü pilot teğmen iddianamede

İddianamede, ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğu belirlenen Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen olarak görev yapan şüpheli Mustafa Sinan Soybaş’ın da “intihar fedaisi” olarak yetiştiği ve her türlü eylemi yapabileceği vurgulandı.

Şüpheli Soybaş’ın 14 Temmuz’da mazeret izniyle Ankara’ya gittiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 15 Temmuz’da Ankara Keçiören semtinde yapılan düğün törenine katıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli, darbeye teşebbüs olayının meydana geldiği saatlerde ‘WhatsApp Taarruz Taburu’ grubundan komutanlarının bulundukları yerleri terk etmemesi şeklindeki gelen mesajlar üzerine evde kaldığı, 18 Temmuz tarihinde de Malatya’ya geldiği, Malatya Emniyet Müdürlüğünün 21 Temmuz tarih ve 683945 sayılı yazılarında şüphelinin Kara Havacılık Alayında Taarruz Helikopteri Kobra Pilotu olarak görev yaptığını, babasının PDY kontrolündeki Sema-Der Başkanı ve doktorların imamı olduğu, şüphelinin tam bir intihar fedaisi olarak yetiştiği ve her türlü eylemi yapabileceğinin bildirildiği anlaşılmıştır. Yine 2’nci Kara Havacılık Alay Komutanlığının 03 Ekim 2016 tarih ve PER.19768472-1280-2074167-16 sayılı yazılarında şüphelinin iznini geçirdiği Ankara’da herhangi bir kışlaya giriş-çıkış yaptığına dair bir bilginin bulunmadığı, şüphelinin FETÖ/PDY üyelerinin haberleşmekte kullandıkları ByLock kullanıcıları arasında yer aldığının bildirildiği anlaşılmış olup, şüphelinin darbe teşebbüsüne katılmadığı ancak FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşılmıştır.”

İddianamede, şüpheli hakkında “FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

2. Ordu’nun “ByLock”çuları

İddianamede, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı olarak görev yapan Albay Erkan Varol, eski Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan ve Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen Mustafa Sinan Soybaş’ın örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Dönemin İstihkam Alayı Komutan Vekili ve Tabur Komutanı Yarbay İsmail Akın’ın telefonunda da “Kakao Talk” uygulamasının yüklü olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, şüpheli Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın çantasında B seri numaralı 1 Amerikan Doları çıktığı belirtildi.

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